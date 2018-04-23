لوحة "جرنيكا" تستقبل وفود بيكاسو

الشارقة 24: د ب أ -



وهذه اللوحة هي نسخة المطابقة لأشهر لوحة في العالم، لوحة "جرنيكا"، التي توجد نسختها الأصلية في متحف "رينا صوفيا" في مدريد منذ 1992، رغم أن العمل التذكاري الذي رسمه الرسام الإسباني بابلو بيكاسو برسالته القوية المناهضة للحرب، رسمت في باريس وبقيت هناك لعقود كثيرة قبل أن تسلمها فرنسا لإسبانيا.



والآن يجذب معرض مقام في متحف بيكاسو الانتباه إلى التحفة الفنية المفزعة.



ويضم المعرض المسمى "جرنيكا" ويستمر حتى 29 يوليو، أكثر من 150 عملاً فنياً. وتستعرض الأعمال الفنية، تاريخ صنع اللوحة، ملقية الضوء في الأساس، على أن بيكاسو الذي رسم اللوحة التذكارية، في مرسمه الكائن في 7 شارع جراند-أوجوستين بباريس قبل 81 عاماً.



وكان هذا رد فعل بيكاسو "1881 – 1973" تجاه دمار مدينة "جرنيكا"، بإقليم الباسك في غارة لفيلق الكوندور الألماني في أبريل 1937. ورسم الفنان الإسباني، اللوحة بين الأول من مايو والرابع يونيو 1937، وهو زمن قياسي إذا أخذنا في الاعتبار حجم ومدى اللوحة، بحسب القائمة على المعرض "إيميلي بوفار".



وقامت "دورا مار"، ملهمة ومعشوقة بيكاسو، بتصويره بينما كان يرسم العمل الفني هذا، وبالتالي كل مرحلة كانت مسجلة.



وذكر بيكاسو نفسه، أنّه من الممكن أن يصور أي مسار يستخدمه العقل لتجسيده كحلم.

وفي متحف بيكاسو، جرى تنظم الصور الفوتوغرافية كنوع من عرض شرائح، ما يسمح للمشاهدين بالغوص في أعمال العملية الإبداعية للرسام.