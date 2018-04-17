"كنوز هارالد" في قبضة طفل

الشارقة 24 – أ ف ب:

عثر فتى في الثالثة عشر من العمر وعالم آثار هاو في جزيرة روغن الألمانية على كنز "فريد" ربما كان عائداً "للملك هارالد" الذي أدخل الديانة المسيحية إلى الدنمارك.

ويتألف هذا الكنز من مئات القطع، واللآلئ، ومن ميولنير "مطرقة إله الثور"، والحلي، والخواتم المكسورة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" الإثنين، نقلاً عن عالم الآثار الهاوي، "رينيه شون"، ومكتب علم الآثار الإقليمي.

وقد اكتشف "شون"، والتلميذ "لوكا مالاشنيتسشنكو" قطعة في يناير، بالاستعانة بجهاز لكشف المعادن في حقل قرب منطقة شابروده، في جزيرة روغن، في بحر البلطيق.

وعمدت السلطات المحلية إلى نبش الكنز يومي 14 و15 أبريل.

ويبدو، أن حوالي مئة قطعة، تعود إلى عصر مملكة "هارالد الأول" "910 – 987" وهو ملك توحيدي، رفض معتقدات "الفايكينغز"، وبدأ نشر الديانة المسيحية في الدنمارك.

كذلك، عثر على قطع أقدم، مصدرها مناطق أبعد، خصوصاً عملة معدنية من عصر الدولة الأموية، عبارة عن جوهرة تعود للعام 714.

وتعود القطع الأحدث، إلى ثمانينات القرن العاشر، ما يدفع للاعتقاد، بأن هذا الكنز أُخفي على يد المقربين من "هارالد الأول"، الذي عمد بعد خسارته المعركة ضد ابنه سنة 986، للفرار إلى منطقة "بوميرانيا التاريخية" على سواحل البلطيق، حيث توفي بعد عام، وفق ما تبيّنه الأعمال الأدبية العائدة للقرن العاشر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكررئيس علماء الآثار في منطقة ميكل مبورغ - بوميرانيا الشرقية "ديتليف يانتسن" "أنّ كنز شابرودة اكتشاف فريد من نوعه".

وكانت حُلي عائدة للفترة عينها، اكتشفت في مكان قريب على جزيرة هيدنسي في نهاية القرن التاسع عشر.

ويعتبر المؤرخون في المنطقة أيضاً، أن هذه القطع الثمينة قد تكون أخفيت خلال فرار الملك.