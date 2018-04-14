"أقدام" تتربع بورصات العالم

الشارقة 24 – أ ف ب:

طوال 90 دقيقة، يتعين على لاعب كرة القدم المحترف، أن يجري، ويجري دون توقف، فالسرعة، والقوة البدنية، واللياقة، ما يجب أن يتمتع بهم، ليتفوق في المواجهات المباشرة.

أصبح اليوم نمط مباريات كرة القدم أسرع من قبل، والمساحات المتاحة للاعبين أضيق، ومنذ الثمانينات، ارتفعت القوة البدنية لهؤلاء بسبب تضاعف المجهود المطلوب، من التحام وجري سريع.

ومن الأفضل أن يكون حارس المرمى كبير البنية، مما يساعده في الدفاع عن مرماه، والتأثير على الخصم، ويبلغ معدل طول حراس المرمى في الأندية الأوروبية حوالي 190 سنتيمتراً.

أما المدافعون، وبخاصة قلب الدفاع، فيزيد معدل طولهم عن 180 سنتمتراً، إذ يتوجب عليهم الارتقاء عالياً، والتفوق في الكرات الرأسية داخل منطقتهم.

وبالنسبة، إلى لاعبي خط الوسط، الذين لا يتعدى معدل طولهم 180 سنتيمتراً، يتعين على هؤلاء أن يتمتعوا بلياقة بدنية عالية، تمكنهم من تغطية مساحة أكبر من بقية اللاعبين، أي أكثر من 11 كيلومتراً في المباراة، ويحتاج لاعبو الأجنحة بالتحديد، إلى لياقة وسرعة كبيرتين لإتمام ما هو مطلوب منهم، من جري متكرر بوتيرة مرتفعة.

أما في الهجوم، فبإمكان نجوم مثل "ليونيل ميسي" بذل مجهود كبير، والجري بالكرة بسرعة.

ونميز نوعين من المهاجمين بحسب بنيتهم الجسدية، صغيرو البنية يعتمدون على السرعة لإرباك المدافعين، وآخرون ذو بنية كبيرة يلتحمون ويشغلون عدداً أكبر من مدافعي الخصم.