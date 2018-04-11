فك "إكتيوصور" تجاوز 205 ملايين

الشارقة 24 – أ ف ب:

خلص باحثون بريطانيون، إلى أن بقايا فك مكتشفة عام 2016م، يرجع تاريخها إلى 205 ملايين سنة خلت، عائدة لأحد أكبر الزواحف على الإطلاق يُعرف باسم "إكتيوصور".

وأشارت دراسة، نَشرت نتائجها مجلة "بلوس وان" العلمية، إلى أن بقايا جمجمة لسمكة مفترسة، التي انقرضت منذ زمن طويل، اكتشفت عند شاطئ، في ليلستوك بمنطقة سومرست في جنوب غرب إنكلترا في مايو 2016 م.

ولفتت إلى أن طول هذه الأسماك، كان يصل إلى 96 سنتيمتراً.

وقارن العلماء بين هذه العظام، وأخرى شبيهة كانت عائدة لما كان يُعتبر أكبر حيوان إكتيوصور واسمه العلمي "شاستاصوروس شيونيصوروس سيكيانينسيس" ويبلغ طوله 21 متراً.

وخلص هؤلاء إلى أن البقايا، التي عثر عليها في بريطانيا مصدرها حيوان إكتيوصور، يقرب طوله من 26 متراً أي بحجم الحوت الأزرق.

وقال الخبير في" الإكتيوصورات" في جامعة "مانشستر دين لوماكس" "بما أن الحيوان ممثل حصراً بقطعة كبيرة من الفك، من الصعب تقييم حجمه"، لكن "باستخدام مقياس بسيط، وعبر المقارنة مع العظمة عينها لحيوان شاستاصوروس شيونيصوروس سيكيانينسيس، يبدو أن الحيوان الذي عثر عليه في ليلستوك أكبر بـ 25%".

غير أن علماء "الإحاثة" أو "البليونتولوجيا" لن يتيقنوا قبل العثور على بقايا متحجرات إضافية، من الشكل الفعلي لحيوانات الإكتيوصور العملاقة، التي عاشت في بريطانيا.