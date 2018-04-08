سابقة علمية.. فرنسا ترمم قصبة هوائية

الشارقة 24 – أ ف ب:

استفادت مريضة شابة، تعاني تقلصاً خلقياً منذ الولادة في القصبة الهوائية، من عملية ناجحة، أعيد خلالها تشكيل هذا العضو بالاعتماد على أنسجتها الخاصة، عندما كانت في سن 12 عاماً، وهي "سابقة" لعمليات الأطفال بحسب أطبائها.

وبعد 4 سنوات على العملية، بات بإمكان الفتاة البالغة الآن 16 عاماً القيام بالأنشطة الاعتيادية كأي شابة من أترابها، على ما ذكر فريق فرنسي، من الأطباء والجراحين، إذ نُشرت نتائج أعمالهم في مجلة "نيو انغلند جورنال اوف ميديسين".

وتمكنت الفتاة من استعادة نشاطها الطبيعي، وبات في إمكانها التنفس من دون إجراء أي ثقب في القصبة الهوائية.

وتعدّ معالجة التقلص في القصبة الهوائية، والشعب الهوائية الرئيسية، مهمة معقدة لدى الأطفال.

وقد خضعت الطفلة، لعملية في سن 9 أشهر، عندما كانت على شفير الموت، وفق ما أوضح البروفسور" ايريا-نويل قره بيديان" وهو أخصائي في طب الأنف والأذن والحنجرة، في "مستشفى نيكير للأطفال المرضى في باريس" يتابع حالة الطفلة منذ ذلك العمر.

وخلال السنوات التالية، خضعت الفتاة لعدة جراحات معقدة، لكنها لم تنجح في إعادة عمل القصبة الهوائية بشكل كاف.

وقد أجرى الأطباء، في 2014، عملية ترميم القصبة الهوائية على نحو طارئ، بعد تدهور حاد في التنفس، مما شكل خطراً على حياة الطفلة.

وقامت العملية على إعادة تشكيل كامل للقصبة الهوائية، عبر الزرع باستخدام الأنسجة الخاصة للمريضة.

وتتيح هذه التقنية تفادي إخضاع المريض للعلاج، تحاشياً لرفض العضو المزروع.

وذكر الجراح" فريديريك كولب" أنّ هذه التقنية، هي الأفضل حتى الساعة بانتظار التطورات التقنية المقبلة.