رحلات للفضاء تُنفذ... وحلم العيش يَتحقق

الشارقة 24 – أ ف ب:



يعكف علماء في أول مركز ياباني حول الحياة في الفضاء، أنشأته رائدة فضاء يابانية على تصميم تقنيات مبتكرة، لتحقيق أحد أكبر الأحلام العلمية للبشر: العيش في الفضاء.



في هذه المختبرات، المزوّدة بأجهزة فائقة التطوّر في طوكيو، تدير رائدة الفضاء شياكي موكاي فريقاً من 30 باحثاً يختبرون طرقاً جديدةً، تتيح للبشر، أن ينشئوا مستعمرات على كوكب المريخ أو على سطح القمر.



وصرحت رائدة الفضاء البالغة من العمر 66 عاماً، بأن "الاستكشاف من طبيعة البشر، الأرض ضيقة علينا، أليس كذلك؟"



وهي التي أمضت أكثر من 500 ساعة في الفضاء، خلال رحلتين نفّذتهما في التسعينيات.



ترى موكاي أن غزو الفضاء دخل عهداً جديداً، مع خوض شركات خاصة هذا المجال، على غرار "سبايس إكس" الأميركية، وأيضاً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزم بلاده إنشاء قاعدة على سطح القمر، تمهيداً لإرسال رحلة مأهولة إلى كوكب المريخ.



وذكرت أن "إنشاء قاعدة على سطح القمر مع حلول 2030 أمر قابل للتطبيق".



ومن الابتكارات، التي توصّل إليها فريقها، نظام فريد لإنتاج الغذاء، يعتمد على تمرير تيار كهربائي شديد في محلول عالي الملوحة، ويؤدي ذلك إلى تقليص تشكّل الطحالب غير المرغوبة في الماء المستخدم لإنبات الزرع.



وأظهرت تجارب أجريت في ظروف تحاكي تلك السائدة في الفضاء، أن هذا النظام يجعل البطاطا تنمو بشكل أفضل وأسرع.



النفايات الفضائية



يعمل المركز أيضاً في البحث عن تقنيات لتوليد الطاقة، من خلال لواقط حرارية تلصق بمباني القاعدة، التي ستكون حرارتها معتدلة، فيما تراوح الحرارة في الخارج بين 230 درجة تحت الصفر ليلاً و130 درجة نهاراً.



وتعتمد هذه التقنية، على الاختلاف الحراري بين داخل القاعدة وخارجها لتوليد الطاقة الكهربائية، بحسب ما يشرح تسوتومو ليدا المسؤول عن هذا البرنامج.



ويعمل فريق آخر، على تصميم تقنيات لرصد أكثر من 29 ألف قطعة من ركام الصواريخ، والأجهزة الفضائية، والتقاطها، ولاسيما تلك التي يزيد حجمها عن 10 سنتيمترات.



وتدور هذه النفايات الفضائية في مدار الأرض، وصارت كثافتها تشكّل خطراً على المركبات الفضائية، وأيضاً على الذين يقيمون في المحطات الفضائية مستقبلاً.



وبحسب موكاي، يمكن أن يكون لكثير من هذه الابتكارات تطبيقات على الأرض.



وأضافت "نحن لا نصمم تقنيات للقمر فحسب، بل تقنيات يمكن تكييفها، لتساعد على حل مشكلات نعاني منها على الأرض".



ومن الأمثلة على ذلك، تقنيات الزراعة من دون تربة، والتي تفيد جداً البلدان الإفريقية في جنوب الصحراء.



وتؤكد موكاي بأنها واثقة، أن خلال حياتها ستشهد إقامة قاعدة بشرية على سطح القمر، وهي لا تتمالك حيال رغبتها الكبيرة بالعودة للفضاء مجدداً، على غرار زميلها الأميركي جون غلين الذي سافر في الفضاء شاباً في العام 1962، ثم سافر مجدداً في العام 1998 وكان حينها في 77 من العمر.



وتوظّف موكاي كل خبراتها، كطبيبة قلب، وكرائدة فضاء، في هذا المشروع الذي تتوقّع أن يكون له فوائد أيضاً على قطاع الرحلات السياحية إلى الفضاء.



وتقول "أحلم أن أعمل في مجال الرحلات التجارية، وأن أساهم في إرسال الناس إلى القمر".