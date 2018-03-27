لغز مصرع "غاغارين" يكافح النسيان ومفتاحه يرقد بخزائن الكرملين

الشارقة 24 – أ ف ب:

توفي رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين في أواخر ستينات القرن الماضي، بحسب الرواية الرسمية، في حادث طائرة عندما كان يحاول تجنب منطاد للأرصاد الجوية، لكن بعد مرور 50 عاماً على وفاة أول إنسان يسافر إلى الفضاء الخارجي، لا يزال رحيله سراً من أسرار الدولة محاطاً بالألغاز.

في صباح 27 مارس 1968، كان يوري غاغارين يستعد لرحلة تدريبية روتينية في طائرة "ميغ 15" من مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، بحسب ما يَروي زميله آنذاك فلاديمير أكسيونوف.

ويؤكد لوكالة فرانس برس: "راجعنا الأطباء، واستمعنا لنشرة الأحوال الجوية، وكانت رحلتي مبرمجة بعد رحلته بساعة".

لكن رحلة أكسيونوف، الذي كان حينها في الرابعة والثلاثين، أُلغيت، بعدما فَقد الاتصال بغاغارين ومساعده فلاديمير سيروغين البالغ من العمر 45 عاماً.

انطلقت إثر ذلك مروحيات للبحث عنهما، وسرعان ما عُثر على حطام الطائرة على بعد 65 كيلومتراً من المطار، وفي اليوم التالي عثر على جثّة غاغارين.

مات غاغارين

ما زال سيرغي كرافتينسكي ذو الـ 74 عاماً، والذي كان يعمل في صناعة المركبات الفضائية، يذكر كيف تلقّى في ذاك اليوم من العام 1968 نبأ مقتل غاغارين.

ويؤكد: "سمعنا صراخاً في الممر، يا شباب، مات يوري غاغارين"، ويضيف: "كان ذلك صدمة... وسمعنا بكاء النساء".

وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد السوفييتي، يُعلن عن يوم حداد وطني على شخص ليس في موقع الرئاسة.

يعرف مصممو الطائرات، أن غاغارين سبق أن واجهته مشكلات أثناء الهبوط بطائرات ميغ، وحين أصدرت لجنة التحقيق تقريرها شعروا بحيرة.

فبحسب الرواية الرسمية، لم يفلح طاقم الطائرة في تنفيذ مناورة سريعة، لتعديل مسار الطائرة بعد "تغيّر حالة الجو"، فتحطّمت.

ويؤكد ألكسندر غلوشكو المتخصص في تاريخ قطاع الفضاء السوفييتي، لوكالة فرانس برس، "لم يُنشر التقرير الرسمي، الواقع في 29 صفحة قط، وهذا ما دفع زملاءه وبعض الخبراء لإطلاق أبحاثهم الخاصة".

في ذلك الوقت، كانت الشائعات تهمس، بأن رائد الفضاء قُتل بأمر من الكرملين، بعدما شعر كبار القادة، بأن شعبيته صارت كبيرةً جداً. لكن شائعات أخرى، تحدثت عن أنه كان ثملاً، فيما ذهب آخرون إلى شيء من الخيال العلمي، إذ قالوا، إن كائنات فضائية خطفته.

وفي العام 2011، ولدى الاحتفال بالذكرى الخمسين لرحلته إلى الفضاء، في 12 إبريل 1961، أعلنت دوائر الكرملين أنها كشفت النقاب، عما جرى مع غاغارين يوم الحادث المميت.

وبحسب ما صرح يومها، يُرجّح أن يكون غاغارين ومساعده فُوجئا بمنطاد لقياس الأحوال الجوية، ولمّا حاولا تجنّب الاصطدام به، فَقدا السيطرة على الطائرة فتحطّمت.

لكن ذلك، لم يغيّر كثيراً من حالة الغموض السائدة على هذه القضية، كما أن التقرير ذي الصفحات التسع والعشرين لم يُنشر قط.

ويرى المؤرخ ألكسندر غلوشكو، أن الغموض الذي لفّ هذه القضية، سببه محاولة التكتّم على الأخطاء، والخلل في القطاع الفضائي، الذي كان من أعمدة النظام السوفياتي.

وبما أن الحقيقة لم تُعلن، فُتح الباب أمام انفلات الشائعات.

رواية الطيّار

ويروي ألكسندر فولودكو الشرطي في نوفوكوزنيتسك في سيبيريا "لطالما أكد لي والدايّ، أن غاغارين مات لأنّه كان ثملاً".

ولد هذا الشرطي، بعد عام على مقتل غاغارين، وأثناء زيارة إلى متحف غزو الفضاء في موسكو، يعرب عن أمله في أن تنكشف خفايا هذه القضية.

وخلافاً لوالديه، يتبنّى الشرطي، رواية رائد الفضاء أليكسي ليونوف التي أدلى بها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991.

ويؤكد ليونوف، الذي كان عضواً في لجنة التحقيق في العام 1968، أن طائرة من طراز سوخوي كانت على بعد 20 متراً فقط عن طائرة غاغارين، حين خرقت جدار الصوت، فحطّمتها.

ويضيف رائد الفضاء البالغ 83 عاماً "لقد اطلعت على وثيقة رفعت عنها السرية تثبت ذلك".

وبحسب روايته، أرادت اللجنة إخفاء الأمر لحماية الطيار.

ولم يكشف ليونيقف اسم الطيار، واكتفى بالقول إنه رجل "معروف جداً" وهو اليوم "عجوز ومريض".

ويقول "الأمر ليس سراً، هناك إهمال، وانتهاك لقواعد الطيران".

إزاء هذه الرواية، يقول المؤرخ غلوسكو "هذه التأكيدات تبقى مجرّد فرضيات"، ما دامت الوثائق الرسمية لم تُنشرْ.