"كامبريدج أناليتيكا" تسطو على بيانات مستخدمي فيسبوك

الشارقة 24 – أ ف ب:

بدأ محققون بريطانيون الإثنين، تفتيش شركة الاستشارات "كامبريدج أناليتيكا"، المتورطة في فضيحة سرقة بيانات مستخدمي فيسبوك، وذلك بعد موافقة القضاء البريطاني على مذكرة لتفتيش مقرها.

ودخل نحو 18 عميلاً من مكتب مفوضة المعلومات إليزابيث دنهام مكاتب الشركة في لندن الساعة 8 مساءً "20,00 ت غ"، تنفيذاً للمذكرة.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد وافقت على طلب التفتيش، استناداً إلى ادعاءات محققي مكتب المعلومات، بأن كامبريدج أناليتيكا قد تكون سطت على بيانات فيسبوك بطريقة غير قانونية ولأهداف سياسية.

وسيصدر القاضي أنطوني جيمس الثلاثاء المقبل، شرحاً كاملاً للحكم القانوني الذي أصدره، وفق ما أفادت به المحكمة.

ونشر مكتب المعلومات على حسابه في تويتر "نحن مسرورون بقرار القاضي".

مضيفاً في بيان "هذا جزء بسيط من تحقيق أكبر، حول استخدام البيانات الشخصية والتحليلات لأهداف سياسية".

وتابع البيان "الآن سوف نجمع ونقيّم وندرس الأدلة قبل التوصل إلى أي استنتاجات".

وكامبريدج اناليتيكا الشركة التي استأجرت حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016 خدماتها، متهمة من قبل أشخاص، عملوا فيها سابقاً بالاستيلاء بطريقة غير قانونية على البيانات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك، بهدف التأثير في الناخبين المحتملين.

وعُلقت مهام الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر نيكس، بعد الكشف عن القضية، وعَرضت قناة "تشانل فور نيوز" البريطانية، ما يشير إلى تفاخره بمحاصرة السياسيين، والعمل بسرية للتدخل في الانتخابات حول العالم، عبر استخدام شركات غامضة كواجهات لهذا النشاط.

وتم استدعاء نيكس مجدداً للمثول أمام النواب البريطانيين، لشرح "تناقضات" في شهادة أدلى بها سابقاً، حول طريقة استخدام شركته للمعلومات.

أما مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ، فقد اضطر إلى إصدار بيان يحدد فيه موقف شركته من الفضيحة، كما اعتذر الأحد من المستخدمين عن هذا الخرق.

ونفت كامبريدج أناليتيكا اقتراف أي خطأ، وقالت الجمعة، أنّها ستجري تدقيقاً مستقلاً، من قبل طرف ثالث للتحقق، من أنّها لا تملك البيانات التي تم الاستيلاء عليها.

وتمت عملية جمع معلومات مستخدمي فيسبوك، من خلال تطبيق عن تقييم الشخصية، أنشأه عالم نفس من جامعة كامبريدج اسمه ألكسندر كوغان، وقام 270 ألف شخص بتنزيله، ما سمح لكوغان بالدخول إلى معلوماتهم الشخصية، والمواد التي حازت إعجابهم.

وكان هذا ممكناً بموجب قوانين فيسبوك في ذلك الوقت.

واعتبر كوغان أن المسؤولية تلقى على كاهله بشكل غير منصف، وقال في مقابلة الأربعاء "يَتم استخدامي ككبش محرقة من قبل فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا".