اختفاء ثلث طيور الأرياف الفرنسية خلال 15 عاماً

الشارقة 24 – أ ف ب:



أظهرت بيانات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بفرنسا، أن أعداد طيور الأرياف الفرنسية تناقصت بشكل كبير في العامين الماضيين.



وقال المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، في بيان مشترك الثلاثاء، "سيكون ربيع العام 2018 صامتاً في الأرياف الفرنسية"، إشارة إلى انحسار أعداد الطيور.



وأضاف البيان "بلغ هذا التراجع مستوى كارثياً"، إذ فُقدت جماعات الطيور في المعدّل، ثلث أعدادها في المناطق الزراعية، خلال 15 عاماً، بحسب ما تظهره بيانات المجموعة منذ العام 1989.



وأردف المدير غريعوار لوا، المسؤول في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، لوكالة فرانس برس، "لا نخطئ، إذ قلنا، بأن الأنشطة الزراعية، هي السبب الأساسي في هذا التراجع، لأن وتيرته ليست هي نفسها في المناطق غير الزراعية".



وختم بالقول: "هناك تراجع طفيف في باقي المناطق لا يقارن"، بما هو عليه الحال في المناطق الزراعية.



وتُظهر دراسة أخرى، يجريها المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، منذ العام 1995 في منطقة دو سيفر، "في غرب البلاد"، تراجعاً لأعداد كلّ أنواع الطيور في 23 عاماً.



وبحسب الباحثين، فإن كافة أنواع الطيور، متأثرة على ما يبدو بتراجع أعداد الحشرات.



ويتزامن ذلك مع تكثيف الإجراءات الزراعية في السنوات الـ 25 الماضية، لا سيما منذ العامين 2008 و2009 مع ارتفاع أسعار القمح، واستخدام أنواع معيّنة من المبيدات.