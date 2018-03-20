الاستراحات القصيرة من الكمبيوتر تشحن بطاريتك

الشارقة 24 - د ب أ:

عادة، ما يأخذ المدخنون استراحات تدخين متكررة، على مدار يوم العمل، وهو أمر صحي من ناحية، وإن كان التدخين بالطبع ليس كذلك.

إذ تقول كريستينا كروب، وهي مدربة مهارات ذهنية بألمانيا، "بعد 90 إلى 100 دقيقة من التركيز يصبح المخ غير كفء".

وبالتالي تنصح الموظفين بأخذ إلى جانب استراحة الغداء المعتادة، استراحات قصيرة، كل ساعة، أو ساعتين، إذ لا يجب أن تكون الاستراحة طويلة، إذ أن الاستراحات القصيرة في العمل تساعد في إعادة شحن بطاريتك.

وتقول: "غالبا ما يكون كافياً، قيامك بإدارة وجهك لفترة وجيزة عن شاشة الكمبيوتر، مع أخذ نفس عميق، وضم قبضة يديك". وهذا ينشط فصي المخ، بحسب كروب.

وبعيداً عن ذلك، الاستراحة القصيرة المثالية، شأنها شأن استراحة الغداء الطويلة، هي مسألة فردية.

يحب الأشخاص الاجتماعيون الانضمام إلى زملائهم في كافيتريا الشركة، لتناول الغداء، وربما يفضلون قضاء استراحاتهم القصيرة بالدردشة في مطبخ المكتب.

وهؤلاء الذين يسعون للسلام والهدوء، يمكنهم الانسحاب من غرفة المكاتب المفتوحة إلى غرفة جانبية، أو الخروج إلى الهواء الطلق لفترة وجيزة، كما يفعل المدخنون.