هل يمكن استخدام "الغذاء" كمكافأة للسلوك الجيد والتعليم؟

د. كوثر سعدية فخر الدين

  • الإثنين 25, ديسمبر 2017 في 10:14 ص
د. كوثر سعدية فخر الدين
لا! لماذا لا؟

•           المكافآت الغذائية عادة تكون أطعمة مثل الحلوى والكعك التي يحب الطفل تناولها.

•           تكون مليئة بالسكريات والنشا.

•           هذه الأنواع من الأطعمة ليست مغذية، وتعزز تسوس الأسنان لدى الطفل.

•           استخدام الغذاء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى رفض تناول الأغذية الصحية في المنزل.

طرق أخرى لتشجيع الطفل على السلوك الجيد:

•           استخدام مخططات سلوكية (موجودة على مواقع الإنترنت في نسخة قابلة للطباعة) وتثبيت ملصق الوجه المبتسم عليها في كل مرة يفعل الطفل سلوكاً جيداً ونكافئه أمام جميع أفراد الأسرة.

•           مكافأة السلوك الجيد بالأنشطة المفضلة لديه كالرسم والتلوين واللعب الحر.

•           استخدام الملصقات المفضلة عنده.

•           الألعاب الصغيرة.

•           التعبير عن فرحتك وسعادتك بالابتسامة والثناء عليه.

ترجمة: دكتورة شيماء علي أذربار