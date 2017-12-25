هل يمكن استخدام "الغذاء" كمكافأة للسلوك الجيد والتعليم؟

• المكافآت الغذائية عادة تكون أطعمة مثل الحلوى والكعك التي يحب الطفل تناولها.
• تكون مليئة بالسكريات والنشا.
• هذه الأنواع من الأطعمة ليست مغذية، وتعزز تسوس الأسنان لدى الطفل.
• استخدام الغذاء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى رفض تناول الأغذية الصحية في المنزل.
طرق أخرى لتشجيع الطفل على السلوك الجيد:
• استخدام مخططات سلوكية (موجودة على مواقع الإنترنت في نسخة قابلة للطباعة) وتثبيت ملصق الوجه المبتسم عليها في كل مرة يفعل الطفل سلوكاً جيداً ونكافئه أمام جميع أفراد الأسرة.
• مكافأة السلوك الجيد بالأنشطة المفضلة لديه كالرسم والتلوين واللعب الحر.
• استخدام الملصقات المفضلة عنده.
• الألعاب الصغيرة.
• التعبير عن فرحتك وسعادتك بالابتسامة والثناء عليه.
ترجمة: دكتورة شيماء علي أذربار