هل يمكن استخدام "الغذاء" كمكافأة للسلوك الجيد والتعليم؟

• المكافآت الغذائية عادة تكون أطعمة مثل الحلوى والكعك التي يحب الطفل تناولها.

• تكون مليئة بالسكريات والنشا.

• هذه الأنواع من الأطعمة ليست مغذية، وتعزز تسوس الأسنان لدى الطفل.

• استخدام الغذاء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى رفض تناول الأغذية الصحية في المنزل.

طرق أخرى لتشجيع الطفل على السلوك الجيد:

• استخدام مخططات سلوكية (موجودة على مواقع الإنترنت في نسخة قابلة للطباعة) وتثبيت ملصق الوجه المبتسم عليها في كل مرة يفعل الطفل سلوكاً جيداً ونكافئه أمام جميع أفراد الأسرة.

• مكافأة السلوك الجيد بالأنشطة المفضلة لديه كالرسم والتلوين واللعب الحر.

• استخدام الملصقات المفضلة عنده.

• الألعاب الصغيرة.

• التعبير عن فرحتك وسعادتك بالابتسامة والثناء عليه.



ترجمة: دكتورة شيماء علي أذربار