زهور الأوركيد الصغيرة يعشقها محبي النباتات ويهواها متذوقي الديكور

الشارقة 24 - د ب أ:

زهور السحلبية الصغيرة "أوركيد" تحظى بشعبية بين عشاق النباتات، فهي إحدى أكثر الأزهار الداخلية شهرة لدى الجنائنية.

حيث تسمح زهور السحلبية الصغيرة بمزيد من الإبداع عن أقاربها الأكبر حجماً، إذ لا تحتاج دائماً إلى وضعها في إناء، نظراً لأنها غالباً ما تكون متسلقة.

وهذا يعني إنه يمكن للمرء اختيار إلحاق بعض الزهور المهجنة الصغيرة بفرع، وإضافة القليل من الطحالب التي يمكنها الحفاظ على الرطوبة، ليصبح الديكور حيّاً يلائم أي مناسبة.

وأشار الخبراء أيضاً، إلى أن ألوان معينة أكثر عصرية من غيرها، غير أن الزهور البيضاء الكلاسيكية لازالت تتمتع بشعبية عالية، كما أن الأصفر والوردي مفضلان، وكذلك السحلبيات ذات الخطوط، أو المرقطة.

جرى تهجين زهور سحلبية الفراشة على مدار الكثير من السنوات، لدرجة أن المرء لا يشتري اليوم حقاً سوى المهجنة.

تتمتع زهور الأوركيد بطلة خلابة، وهي تحب المناخ الدافئ وتتحمل الهواء الجاف، وبشكل عام زهرة الأوركيد مثالية في الأماكن الداخلية، بالقرب من نوافذ المكتب أو غرفة المعيشة، ويُشير الخبراء إلى التأكد من عدم تعرض النبات للشمس مباشرةً، إذ يمكن أن تسبب حروقاً للأوراق.

وفيما يتعلق بري الأوركيد، يجب توخي الحذر أيضاً، فبشكل عام يحصل الأوركيد على المياه من الرطوبة في الجو ولا يُفضل أن تكون جذوره معلقة في كثير من المياه لفترة طويلة.

وينصح شنيكنبورجر أيضاً بوضع السحلبية في أصيص من الحصى بدلاً من التربة، نظراً لأن الحصى الصغير يحول دون امتصاص الكثير من المياه.