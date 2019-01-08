شباب بدون فرص مستقبلية جيدة يمثلون خطورة على المجتمع

الشارقة 24 – د. ب. أ:

حذر خبير ألماني من أن الشباب الذين ليس لديهم فرص مستقبلية جيدة في الحياة المهنية يمثلون خطورة على المجتمع بأكمله.

وأفاد الباحث في المجال التعليمي كلاوس هورلمان في تصريحات هذا القطاع من جيل الشباب ليس قادراً للأسف على التعبير عن نفسه سياسياً، ما يدفع الشباب الذكور الأكثر تضرراً إلى انتخاب أحزاب متطرفة، من بينها أحزاب يمينية.

وذكر هورلمان أن جيل الشباب بوجه عام، يتمتع بمقاومة عالية ضد الأفكار اليمينية المتطرفة، مضيفاً في المقابل أن المجتمع صار أكثر انقساماً من ذي قبل، حيث ينتاب نحو خمس المجتمع شعور بأنهم لا يمكنهم مسايرة الأغلبية، وذكر أن هذا الخمس ينبغي أن يثير قلقنا، لأنه مجموعة مقتلعة من جذورها.

وطالب الخبير 75 عاماً بتحسين العروض الوظيفية للشباب، مشيراً إلى أنه من الأفضل تقديم عروض حول التوجه المهني للمتسربين من المدارس لمدة عام أو نصف عام، كبديل ملزم عن الانخراط في العمل التطوعي الاجتماعي لمدة عام.

وأكد الخبير ضرورة إجراء نقاش مع الشباب حول هذه العروض، و أشار إلى أنه أصبح من الصعب للغاية بالنسبة للشباب معرفة التوجه المهني في ظل وجود نحو 400 مسار تدريبي، ونحو 20 ألف مسار تعليمي مختلف اليوم.