الكرة الأسيوية تبلغ 10 مليارات دولار في استثماراتها السنوية

الشارقة 24 - د ب أ:

أوضحت الدراسة أن آسيا تفوقت تقريباً على معظم قارات العالم، وحلت في الترتيب الثاني بعد قارة أوروبا، والتي تعتبر كرة القدم فيها الأعلى قيمة سوقية وتسويقية، حيث لا تقتصر ميزانياتها على الأندية واللاعبين والمدربين، ولكن تشمل رواتب الإداريين، والنقل والرعاية والحقوق، والضرائب وجميع الخدمات الخاصة بكرة القدم، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية، الإثنين.

واحتلت 8 دول الصدارة، وحصدت نصيب الأسد من حيث حجم ما ينفق على اللعب وكل ما يرتبط بها من وظائف وأعمال تسويقية وإدارية وغيرها، من خلال توزيعها لمبلغ 10 مليارات دولار، وهي 4 دول في الشرق "الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا"، ومثلها في الغرب "السعودية والإمارات وقطر وإيران".

وفي المقابل، كان إجمالي ما ينفق ويرتبط بكرة القدم في 39 دولة آسيوية هو 1.5 مليار دولار، ويمثل نسبة هزيلة للغاية، مقارنة بحجم ما ينفق في 8 دول فقط، وهو أيضاً ما يكشف حجم الفجوة في المستويات الفنية بين الدول الـ 8 المتصدرة مشهد المنافسات القارية على مستوى الأندية والمنتخبات، وبين باقي الدول الـ 39، التي تعاني معظمها من عدم الإنفاق الكافي على اللعبة.

وفي الدول الـ 8، حلت الصين في الصدارة كأكبر قوة تسويق واستثمار في كرة القدم، بواقع 3.5 مليار دولار، وهي تمثل حجم الأعمال المرتبطة بكرة القدم، والنقل التلفزيوني والرعاية والتسويق والملاعب وسوق الكرة بشكل كامل، وقوة الأندية المشاركة في الدوري وقيمتها وميزانيتها المالية وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.

وحل الدوري السعودي ثانياً على آسيا بـ 1.2 مليار، من حيث القيمة السوقية والتسويقية، والدوري الياباني ثالثاً بـ 900 مليون دولار.

وأما الإمارات فقد حلت رابعاً على آسيا والثاني على الغرب بقيمة 654 مليون دولار، فيما جاءت كوريا سادساً بـ 430 مليوناً، وإيران سابعاً بـ 380 مليوناً، وأستراليا ثامناً بـ 300 مليون.

أما حجم منظمة الاتحاد الآسيوي نفسها وما بها من أصول وأعمال ونفقات تتعلق بتطوير كرة القدم بشكل عام وشامل، من مساعدات وبرامج ودورات وتنظيم إداري ومتابعة وغيرها، فقدرت قيمتها التسويقية والسوقية بما يصل إلى 700 مليار دولار.