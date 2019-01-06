تقنية تعيد الابتسامة والحركة للوجه المصاب بالشلل النصفي

الشارقة 24 - د ب أ:

كشفت التجارب المبدئية التي أجراها الباحث "نيت جويت" وفريقه العلمي، من كلية الطب، بجامعة هارفارد الأميركية على الفئران، عن نتائج مبشرة من أجل استعادة القدرة على الحركة في نصف الوجه المصاب بالشلل، من خلال توجيه إشارات كهربائية من النصف السليم إلى النصف المصاب، مما يساعد في تحريك عضلاته.

وذكر الباحث "نيت جويت"، أن شلل الوجه النصفي، هو حالة مرضية "مدمرة" للمريض، تؤدي إلى مشكلات وظيفية وجمالية، وتوثر على عملية التواصل بين المريض والمجتمع، وفي حين أن جراحات إعادة بناء الوجه عن طريق نقل العضلات أو بعض الأعصاب، يمكن أن تساعد في استعادة بعض أشكال الحركة إلى الوجه، إلا أن هذه الأساليب تنطوي على بعض المشكلات، فهي على سبيل المثال، تعيد للمريض القدرة على الابتسامة مرة أخرى، ولكن ذلك يتطلب منه بعض المجهود الذهني.

وفي إطار التجربة، زرع الباحثون أقطاب كهربائية ذات مواصفات خاصة حول عصب الوجه لدى الفئران المريضة، وتم توجيه إشارات كهربائية من خلال هذه الأقطاب للتحكم في حركة العين والشوارب.

ورغم أن نتائج التجارب الأولية لهذه التقنية مبشرة، يؤكد الباحثون أن الطريق لازال طويلاً قبل أن يطبق على البشر.

ويعتزم فريق الدراسة، إجراء المزيد من الأبحاث، من أجل ابتكار أجهزة أصغر حجماً يتم زراعتها بشكل دائم داخل الوجه، للتغلب على "شلل الوجه النصفي".