تعديل جيني بتفعيل التمثيل الضوئي لمضاعفة الإنتاج الزراعي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يحاول الباحثون في معهد علم الأحياء الجيني بجامعة إيلينوي الأميركية، معرفة لإمكانية إجراء تعديلات جينية على أنواع من الزراعات تؤدي إلى تعزيز الإنتاج.

وفي دراسة نُشرت في مجلة "ساينس"، أفاد الباحثون بأنهم نجحوا في رفع عائدات نبات التبغ في حقل اختباري بنسبة 40 %، بفضل تعديل وراثي.

والهدف الأكبر من هذه الجهود ليس تعزيز إنتاج التبغ، بل المزروعات الغذائية مثل القمح والصويا في ظلّ ارتفاع الطلب العالمي.

وتندرج هذه الأبحاث في مشروع دولي لرفع القدرة الإنتاجية للمواد الغذائية، وهي مموّلة من مؤسسة بيل وميلندا غيتس والحكومة البريطانية.

وتأتي هذه الأبحاث استجابة لطلب متنام في العالم في ظلّ بلوغ الطاقات الإنتاجية الحالية أقصى مداها مع استخدام السماد، والمبيدات والتقنيات الزراعية الحديثة.

ويعمل الباحثون في جامعة إيلينوي ضمن توجّه، يرمي إلى جعل النبات أكثر إنتاجاً بتفعيل التمثيل الضوئي.

والتمثيل الضوئي هو الذي يجعل النبات ينتج النشويات من الماء، وثاني أكسيد الكربون بفعل أشعة الشمس، ويتولى أنزيم "روبيسكو" تثبيت الكربون في النبات لهذه الغاية، وهكذا ينمو النبات.

لذا تتركّز جهود الباحثين على هذا الأنزيم، فهو أيضاً يثبّت الأوكسجين في النبات، مؤدياً إلى إنتاج جزيئات سامة ينفق النبات قدراً من الطاقة للتخلّص منها، ويؤخّر ذلك عملية التمثيل الضوئي.

بناء على ذلك، ركّز العلماء بحثهم على زرع جزء من الحمض النووي للطحالب الخضراء في خلايا نبات التبغ يجعلها تتخلص من الجزيئات السامة، بحيث يوفر النبات قدراً أكبر من الطاقة، ينفقه على التمثيل الضوئي، فينمو أكثر.

ويوضح دونالد أورت المشرف على هذه الأبحاث سيكون ممكنا للنبات حينها، أن يخصّص قسماً أكبر من الطاقة لنموّه، بدلاً من إنفاقه في التخلّص من الجزيئات السامة.

وتكتسب هذه الأبحاث أهمية كبيرة، فهي المرة الأولى التي تسفر فيها هذه التقنية المثيرة للجدل عن نمو في المحصول الزراعي، في حقل في الهواء الطلق، وليس في مختبر.

وسبق أن نجحت تقنيات أخرى في تسريع عملية التخلّص من الجزيئات السامة، لكن ذلك كان على حساب خاصيات أخرى في النبات.

ويوضح ديفيد شترن مدير معهد "بويس تومسون"، الذي لم يشارك في هذه الأبحاث بأن هذه التقنية مبتكرة ومجدية لأن نتائجها تخلو من الآثار الجانبية.

لكن استخدامها على نطاق واسع ليس في متناول اليد بعد، وسيحاول الباحثون تطبيق طريقتهم على الصويا والفول والبطاطا.

وينبغي أيضاً، أن تكون هذه الطريقة صالحة في مناخات مختلفة، وخصوصا في إفريقيا وجنوب شرق آسيا.