دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب

الشارقة 24 – رويترز:

أكد باحثون الجمعة، أن أعراض الاكتئاب المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر على المراهقات أكثر مما تظهر لدى المراهقين، بمقدار المثلين، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الإنترنت، واضطرابات النوم وكذلك الانطباع السلبي عن الشكل وتراجع تقدير الذات.

وفي دراسة حللت بيانات نحو 11 ألفاً من الشباب في بريطانيا وجد الباحثون أن الفتيات في سن الرابعة عشرة، كن أكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستخدمها نحو 40 بالمئة منهن لأكثر من ثلاث ساعات يومياً مقارنة مع 20 بالمئة من الذكور.

وكشفت الدراسة أيضاً أن 12 بالمئة ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بقلة، و38 بالمئة ممن يستخدمونها بكثافة "أكثر من خمس ساعات يومياً"، ظهرت عليهم علامات تدل على الإصابة باكتئاب أكثر حدة.

وخلص الباحثون إلى أن الفتيات يتأثرن بدرجة أكبر عندما يتعلق الأمر باستخدام وسائل التواصل، والقلق من الشكل وتقدير الذات، لكن تأثر الفتيان بهذا الأمر كان أقل.

وناشدت إيفون كيلي، الأستاذة في معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية في جامعة كوليدج في لندن والتي ترأس فريق الأبحاث، أولياء الأمور، وصناع القرار، الاهتمام بنتائج الدراسة.

وأكدت في بيان، أن هذه النتائج تتصل بشدة بوضع إرشادات الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم ساعات استخدام الشباب لها.