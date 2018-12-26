تويتر يؤرق الأشخاص ليلاً ويُحد من أدائهم نهاراً

الشارقة 24 – رويترز:

تشير دراسة جديدة إلى أن اللاعبين في رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يسجلون نقاطاً أقل، ويستحوذون على القليل من الكرات المرتدة في اليوم التالي، لاستخدامهم تويتر في وقت متأخر من الليل.

ودرس باحثون متخصصون في أبحاث النوم الأداء أثناء اللعب، لفهم تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل، وكذلك الحرمان من النوم على الأداء الوظيفي، والبدني في اليوم التالي.

وأفادت لورين هيل من جامعة ستوني بروك في نيويورك في رسالة بالبريد الالكتروني بأن معظم الأشخاص تكون معهم هذه الأجهزة في غرف نومهم وعلى الأسرة، وهي تتعارض مع نمط النوم إذ تبقيهم، متيقظين أثناء الليل، وتقلل من جودة نومهم.

وحلل فريق هيل تغريدات في توقيتات محددة لعدد 112 لاعباً في رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين خلال الفترة من 2009 وحتى 2016، مع ملاحظة لعدة أمور في اليوم التالي، كالنقاط المسجلة، والاستحواذ على الكرات المرتدة، وعدد الدقائق التي شاركوا بها في المباراة، والقدرة على الارتداد، والأخطاء، ودقة التصويب.

ولتجنب التأثير المحتمل للسفر، أو اختلاف التوقيت، فقد حلل فريق الباحثين فقط المباريات التي تجمع بين فرق القسم الشرقي مع بعضها البعض، والمباريات التي تجمع فرق القسم الغربي.

وعرّف الباحثون التغريد في وقت متأخر من الليل على أنّه استخدام تويتر خلال الفترة من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 7 صباحاً.

ووجد الباحثون أن استخدام تويتر في وقت متأخر من الليل مرتبط بتسجيل نقاط أقل، واستحواذ أقل على الكرات المرتدة في اليوم التالي.

وبدا أن دقة التصويب تأثرت بشكل خاص، فقد تراجعت قدرة اللاعبين على التصويب الدقيق بنسبة 1.7% في اليوم التالي لاستخدامهم تويتر في وقت متأخر من الليل.

ووجد فريق البحث أن اللاعبين غير المعتادين على استخدام الموقع في وقت متأخر من الليل كانوا أكثر تأثراً من اللاعبين الذين اعتادوا على السهر والتغريد أثناء الليل.

ووجد الباحثون أن استخدام تويتر ليلاً يؤدي أيضا إلى انخفاض عدد دقائق اللعب في اليوم التالي.

وذكرت هيل وزملاؤها، أنهم مستمرون في دراسة أوضاع الرياضيين، وتركيزهم ينصب على تحسين نوعية النوم بالنسبة لمن يسهرون ليلاً، مثل العاملين في نوبات عمل ليلية والمراهقين.

وأضافت أن الكل يحتاج لنوم جيد، والعمل أثناء النهار، وأن هذه الدراسة التي تجري على الرياضيين، هي وسيلة لتحليل النوم والعمل بطريقة تخاطب نطاقاً أوسع من الناس