انزلاق طبقات بركان كراكاتوا الهشة وراء تسونامي إندونيسيا

الشارقة 24 – رويترز:

أفاد علماء يوم الإثنين، بأنّ كتلة كبيرة من الشطر الجنوبي لجزيرة أناك كراكاتوا البركانية، انزلقت إلى المحيط قبل دقائق فقط من اجتياح أمواج المد العاتية تسونامي ساحلاً في إندونيسيا لتقتل وتصيب مئات الأشخاص.

ولقي 280 شخصاً على الأقل حتفهم، وأُصيب المئات ولحقت أضرار بالغة بعدد كبير من المباني، عندما اجتاحت الأمواج، دون سابق إنذار تقريباً، المناطق الساحلية المطلة على مضيق سوندا، الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، في وقت متأخر من مساء السبت.

وأعاد وقوع أمواج المد العاتية قبل عطلة أعياد الميلاد إلى الأذهان ذكريات تسونامي المحيط الهندي، الذي وقع بسبب زلزال 26 ديسمبر 2004، وأسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 دولة بينهم ما يربو على 120 ألفاً في إندونيسيا.

وذكر العلماء يوم الإثنين أن الرأي المتفق عليه بناء على صور التقطتها الأقمار الصناعية، وعلى المعلومات المتاحة هو أن انهيار جزء من البركان تسبب في الأمواج المميتة.

وأظهرت صور التقطها القمر الصناعي سنتنال-1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية انزلاق جزء كبير من القسم الجنوبي للبركان إلى المحيط.

وذكر سام تيلور أوفورد عالم الزلازل بمؤسسة "جي.إن.إس ساينس" البحثية في ولنجتون بأن النظرية الأقوى هي حدوث انهيار أرضي تحت سطح الماء.

وأضاف، عندما تغوص قطعة الأرض في المحيط، تزيح سطحه مسببةً الإزاحة الرأسية، التي تسبب التسونامي.

ويقع بركان أناك كراكاتوا في منتصف الطريق تقريباً بين جاوة وسومطرة، وينفث الرماد والحمم منذ شهور، وثار البركان قبل 24 دقيقة تقريباً من وصول الأمواج إلى الساحل وقد يكون ذلك الثوران سبب الانهيار الأرضي.

وأوضح العلماء، بأن البركان تسبب في أمواج المد العاتية وليس الزلزال، وأكد سكان المنطقة الساحلية، بأنهم لم يشعروا بأي مؤشرات، مثل هزة أرضية أو انحسار الماء على امتداد الشاطئ.

وأشارت ميكا مكينون، وهي عالمة في فيزياء الأرض بمدينة فانكوفر في كندا، بأن جبل أناك كراكاتوا، نشأ من بركان كراكاتوا الذي ثار بشدة عام 1888.

وأضافت أن البراكين مكونة من أكوام ضعيفة غير متماسكة من الصخور المنحدرة التي تنزلق طوال الوقت.

وتابعت قائلة إنّ حدوث ذلك لجزء كبير قد يزيح ما يكفي من الماء لإحداث أمواج تسونامي.

ويقع أناك كراكاتوا بالقرب من الساحل لذا لم يكن الوقت ليكفي أبداً لإجلاء السكان.