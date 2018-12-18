كفة الاكتئاب والقلق تتعادل مع التدخين والبدانة في الأضرار

الشارقة 24 – د.ب.أ:

يشمل الفحص البدني السنوي عادة قياس الوزن، وأسئلة حول العادات غير الصحية، مثل التدخين، ولكن دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تشير إلى أن مقدمي الرعاية الصحية قد يتغاضون عن سؤال مهم: هل أنت مكتئب أو قلق؟

وذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم، أن البحث الجديد أظهر أن القلق والاكتئاب، ربما يكونان من العوامل الأساسية، التي تنذر بحالات متباينة مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل والصداع، وآلام الظهر واضطرابات المعدة، كما أن لهما تأثيرات مشابهة كعوامل خطر على المدى الطويل مثل التدخين والسمنة.

وشملت الدراسة البيانات الصحية لأكثر من 15 ألف شخص من كبار السن على مدى 4 سنوات. وكان حوالي 2225 شخصاً أي 16% من هؤلاء يعانون من مستويات عالية من القلق والاكتئاب، و31% توازي4737 شخصاً يعانون من البدانة و14% بمجموع 2125 شخصاً كانوا مدخنين حاليين، وفقا للدراسة، التي نُشرت في دورية "هيلث سايكولوجي" في 17 ديسمبر الجاري.

وخلصت الدراسة إلى أن هؤلاء الذين يعانون من مستويات عالية من القلق والاكتئاب، يرتفع احتمال إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 65%، ويزيد احتمال إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 64%، كما أنهم معرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل يزيد بنسبة 50%، والإصابة بالتهاب المفاصل بزيادة قدرها 87% مقارنة بمن لا يعانون من القلق والاكتئاب.

وذكر أحد كبار الباحثين المشاركين في الدراسة أن هذه الزيادة في احتمالات الإصابة تشبه تلك الخاصة بالمدخنين أو الذين يعانون من السمنة، ومع ذلك، فإن التهاب المفاصل يبدو أن القلق والاكتئاب الشديدين يؤديان إلى مخاطر أعلى من تلك التي يسببها التدخين والسمنة.

ومن ناحية أخرى، فعلى عكس الأمراض الأخرى، التي تناولها البحث يمثل السرطان استثناءً، حيث أفاد الباحثون بأن ارتفاع مستويات الاكتئاب والقلق لا يسهمان في الإصابة بالسرطان، ويأتي ذلك مؤكداً لنتائج دراسات سابقة، لكنها متناقضة مع فكرة سائدة لدى الكثير من المرضى وفقاً للباحثين