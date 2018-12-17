زيادة الإجهاد تدفع شركات لتجربة خفض أسبوع العمل لـ4 أيام

الشارقة 24 – رويترز:

هل تود أن تعمل أربعة أيام، وتتلقى أجراً عن خمسة؟ يبدو الأمر جيداً بدرجة يتعذر معها الاعتقاد بأنه حقيقي، لكن شركات حول العالم خفضت عدد أيام العمل في الأسبوع، خلصت إلى أن ذلك يؤدي لزيادة الإنتاجية والحافز لدى الموظفين، وقلة الإجهاد الذي يشعرون به.

وأوضح يان شولتس هوفن مؤسس شركة بلانيو لإدارة مشروعات برمجيات الكمبيوتر في برلين، بعد أن طبق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع، على موظفي شركته العشرة هذا العام، أن الأمر صحي على نحو أكبر كثيراً، ونقوم بالعمل بصورة أفضل، إذا كنا لا نعمل عدداً جنونياً من الساعات.

وفي نيوزيلندا، أظهرت نتائج من شركة "بيربيتشوال جارديان" للتأمين، انخفاضاً في معدلات شعور الموظفين بالضغوط والإجهاد، وارتفاعاً في تفاعلهم مع العمل، بعد أن جربت هذا العام، نظام عمل لمدة 32 ساعة في الأسبوع.

وحتى في اليابان، تحث الحكومة الشركات على السماح للموظفين، بعطلات صباح الإثنين، وهو بداية أسبوع العمل، على الرغم من أن خططاً أخرى في الدولة المشهورة بالانخراط المفرط في العمل، لم تفلح كثيراً، في إقناع الموظفين بالتخفيف من وطأة العمل عن أنفسهم.

ويحاول اتحاد نقابات العمال البريطاني "تي. يو. سي"، دفع البلاد بأسرها، لتبني أسبوع عمل من أربعة أيام بنهاية القرن، وهو مسعى يؤيده حزب العمال.

ويوضح الاتحاد، أن اختصار أسبوع العمل وسيلة لاقتسام العمال للثروة الناتجة عن استخدام تكنولوجيا جديدة، مثل الروبوتات مثلما حصلوا على حق العطلة الأسبوعية، خلال الثورة الصناعية.

وأشارت كايت بيل رئيسة قسم الاقتصاد في الاتحاد، إلى أن ذلك سيقلل من الضغط الناجم عن محاولة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وقد يحسن من المساواة بين الجنسين، وأن الشركات التي طبقته بالفعل تؤكد أنه أفضل للإنتاجية ورفاهة الموظفين.

إرهاق

توضح لوسي جرين الخبيرة في شركة "جيه. والتر تومسون" للاستشارات، أن هناك استنكاراً متنامياً للإرهاق في العمل، سلطت الضوء عليه موجة انتقادات ثارت بعد تغريدة إيلون ماسك رئيس تسلا، قال فيها "لم يغير أحد أبداً العالم في أسبوع عمل من 40 ساعة".

وأضافت جرين، بدأ الناس في التراجع عن أسلوب الحياة الرقمي المستمر على مدار الساعة الذي نحياه الآن، وأدركوا أن مشكلات الصحة العقلية والنفسية، تنجم عن الاتصال المستمر بالعمل.

وأظهر مسح أجرى في الآونة الأخيرة، وشمل ثلاثة آلاف موظف في 8 دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، أن نصف المشاركين تقريباً، يعتقدون بأن بإمكانهم إتمام مهامهم بسهولة في خمس ساعات يومياً، إذا لم تصادفهم أي معوقات.

لكن كثيرين يتخطون بالفعل ساعات العمل الأسبوعية الأربعين على أي حال، وفي ذلك تصدرت الولايات المتحدة كل الدول في المسح، إذ أكد 49% أنهم يعملون لوقت إضافي.

ولفت دان شاوبل مدير شركة "فيوتشر ورك بليس" التي أجرت المسح، إلى أنه هناك زحف للعمل خارج الساعات المحددة، لأن لديك التكنولوجيا التي تسمح لك بالعمل على الدوام، في أي وقت ومكان، وبالتالي يتعرض الناس لإنهاك والإجهاد.

واختبر شولتس هوفن "36 عاماً، وهو مهندس برمجيات، أسلوب عمل الأربعة أيام على نفسه، بعد أن أدرك حاجته لالتقاط الأنفاس، والتقليل من ضغط العمل، بعد عشرة أعوام من العمل المكثف، في تدشين الشركة التي مكنته تطبيقاتها، من متابعة كيف يقضي وقته بالتفصيل.

وأضاف لم يسفر الأمر عن إنجاز عمل أقل في أربعة أيام بدلاً من خمسة، لأنه عندما تعتقد بأن لديك المزيد من الوقت فإنك تستغرق وقتاً أطول في إنجاز المهام، وتسمح لنفسك بالتوقف أكثر عن العمل، وتحتسي قهوتك في وقت أطول قليلاً، أو تتجاذب أطراف الحديث مع الزملاء.

وتابع أدركت أن مع الأيام الأربعة، علي أن أسرع وأن أتحلى بالتركيز، إذا أردت أن أحصل على يوم إضافي لنفسي.

وناقش شولتس هوفن وزملاؤه، الخيارات العديدة المطروحة للتخفيف من ساعات العمل، قبل أن يستقروا على فكرة العمل، من الإثنين إلى الخميس.

وعنما يتصل عملاء الشركة، يوم الجمعة، يجدون رسالة صوتية مسجلة، تشرح لهم لماذا المكتب في إجازة؟

وأكد شولتس هوفن، تلقيه رد فعل غير متوقع من العملاء، لأن أغلبهم لم يشتكوا بل كانوا فقط يشعرون بالغيرة.

وأطلقت شركة جراي نيويورك للإعلانات، في إبريل الماضي، برنامجاً يسمح بالعمل أربعة أيام في الأسبوع، مقابل 85% من الراتب عن العمل لوقت كامل.