شباب ألمانيا يُقللون استخدام الهواتف الذكية لمخاطرها

الشارقة 24 – بنا:

كشف استطلاع للرأي أن 49% من الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاماً، من الشباب الألماني، يعتزمون تقليل استخدامهم للهواتف الذكية والكمبيوتر والإنترنت، وسط تحذيرات الخبراء من مخاطر إدمانها.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا"، وشمل 1000 ألماني فوق 14 عاماً، وبتكليف من شركة التأمين الصحي الألمانية، ارتفعت نسبة الراغبين في تحقيق هذا الهدف بمقدار 10 نقاط مئوية، مقارنةً باستطلاع مماثل أُجري العام الماضي.

وقد حذر باحثون في مجال مكافحة الإدمان، خلال مؤتمر في هامبورغ، سبتمبر الماضي، من الاضطراب المرتبط بإدمان الهواتف الذكية.