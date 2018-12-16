مشكلات سن اليأس مرتبطة طردياً بسوء نوعية الحياة

الشارقة 24 – رويترز:

بينت دراسة حديثة إلى أن المشكلات البولية الحادة، التي تحدث عند النساء بعض انقطاع الطمث لها صلة بسوء نوعية الحياة

‭‬‬وراجع الباحثون بيانات استطلاع من 2160 امرأة تتراوح أعمارهن بين 45 و75 واللائي أبلغن عن عرض واحد على الأقل بعد انقطاع الطمث، له صلة بما يعرف بالضمور المهبلي، وأمراض المسالك البولية ،وهي حالة شائعة،يمكن أن تتضمن أعراضاً مثل الجفاف المهبلي، وسلسل البول.‬‬‬‬

وأفاد الباحثون في دورية انقطاع الطمث، أنه بصفة عامة، أبلغت النساء المصابات بأعراض حادة عن نوعية حياة أسوأ بكثير، من النساء المصابات بأعراض خفيفة.

وأوضحت الطبيبة، روسيلا نابي، من جامعة بافيا في إيطاليا، بأن النتائج تشير إلى أن نساء كثيرات، ربما يعانين بشكل غير ضروري من هذه الأعراض، إما لا يقومن بمناقشتها مع أطبائهن، أو لا يعرفن أنه يمكن علاجها.

وذكرت نابي عبر البريد الإلكتروني، أنه من المهم الاهتمام بسلسلة من الأعراض ،التي يعتقد معظم الناس، أنها تافهة وليست مهمة، وغير جديرة بالعلاج.

ويبدأ عادة انقطاع الطمث عند النساء فيما بين سن 45 و75، ومع تقلص إفراز المبايض لهرموني الاستروجين والبروجسترون، يمكن أن تشعر النساء بأعراض من بينها الجفاف المهبلي، والتهابات المسالك البولية، وتقلبات الحالة المزاجية، وألم المفاصل واضطراب الذاكرة، والهبات الحرارية، والأرق.

وبينت الطبيبة ميشيل وارن، من المركز الطبي لجامعة كولومبيا، بمدينة نيويورك، بأن نساء كثيرات ربما يشعرن بتحسن الأعراض عند العلاج بهرمونات بديلة.