بريمر: لا مجال للتشاؤم في 2019 رغم التحديات الجيوسياسية

الشارقة 24:

عرض الدكتور إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة يورو آسيا، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، تحليلاته الاستراتيجية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي يتوقع أن تؤثر على حالة العالم في العام المقبل.

وأكد بريمر، أنه لا مبرر للتشاؤم في 2019 رغم كل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وفي مقدمتها؛ ارتفاع مخاطر الهجمات الإلكترونية، وحرب الجيل الخامس للتكنولوجيا بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وتواصل النزاع الأميركي الصيني، وتنامي الشعبوية في البرلمان الأوروبي، وتداعيات اتفاق بريكست.

وأشار إلى أن التغييرات الجيوسياسية رغم جسامتها ليست بذلك التأثير السلبي الذي يتم الحديث عنه، معتبراً أن الاقتصاد العالمي رغم كل تلك التغييرات يبقى متماسكاً.

وتوقع بريمر أن تكلف الهجمات الإلكترونية مليارات الدولارات، إذ يواجه العالم مزيداً منها، معطياً ثلاثة أمثلة عن تنامي الهجمات الإلكترونية عالمياً لتكلف مليارات في مقابل رسوخ البنى الاقتصادية في التعامل معها، أولها التعامل السريع مع قرصنة كوريا الشمالية لملايين الحسابات المصرفية، لكن التعامل السريع معها حصر الأضرار الناجمة عنها، فيما قرصنت الحكومة الصينية حسابات وبيانات لعملاء فنادق لا لأسباب أمنية بل تجارية، لكن تم تدارك الأمر، فيما استخدمت الحكومة الروسية برنامجاً لاختراق أوكرانيا مؤثرة على 1% من الدخل الإجمالي لأوكرانيا.

وفي ما يخص العلاقات الأميركية الصينية، استبعد بريمر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية على الصين خلال الربع الأول من 2019، نافياً أن يكون لديه القدرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية في هذا الشأن.

كما لم يتوقع بريمر تأثر العلاقات الأميركية الروسية كثيراً بإلغاء لقاء بوتين ترامب في قمة العشرين، رغم الحملات الإعلامية الروسية الأخيرة على الرئيس ترامب عقب إلغاء اللقاء.

ورأى الباحث والخبير الدولي بريمر، أنه ورغم أن معظم المؤشرات الجيوسياسية سلبية مثل مفاوضات "البريكست" الكارثية التي توقع معها رحيل تيريزا ماي بحلول يناير 2019، وأزمات مثل السترات الصفراء، إلا أن الأسواق لا تزال عقلانية ولا تزال تواصل عملها، لكنه استطرد بتوقع أن العالم سيواجه مشاكل أكبر في التعامل مع أزمة اقتصادية عالمية جديدة إذا ما حدثت وهو ما استبعده خلال 2019.

ورجَّح بريمر أن تتجه الأزمة في اليمن نحو التهدئة، وأن تمثّل تدابير تدريجية لبناء الثقة، معبراً لضمان بروز حل لهذه القضية مثل مفاوضات ستوكهولم التي استضافتها السويد مؤخراً.

وفي الشرق الأوسط، رأى بريمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لا يعلن عما يعرف بصفقة القرن قريباً، والتي أراد لها أن تجسد رؤيته للسلام في الشرق الأوسط خلال الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن السياسة الأميركية تتجه على المدى البعيد إلى تخفيف التدخل في الشرق الأوسط.

واعتبر بريمر أن العقوبات على إيران فرضت على النظام المحاولة على الإبقاء على الوضع الحالي على أمل رحيل ترامب عام 2020.