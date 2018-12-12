باطن الأرض مستودع لـ 70 % من جراثيم كوكبنا

الشارقة 24 - أ ف ب:

في دراسة حديثة، تبيّن أن باطن الأرض يعجّ بالحياة المجهرية، حيث 70 % من الجراثيم في كوكبنا، تعيش بصخور باطنية.

وللمرة الأولى، تمكن علماء من تقدير نطاق هذه الحياة المستقرّة في أعماق الأرض، فقد نشر هؤلاء الباحثون، بمناسبة مؤتمر الجيوفيزياء في واشنطن، خلاصة أعمالهم.

ورجّح العلماء، أن تشكّل كتلة الكائنات الحية المجهرية، في باطن الأرض، بين 15 مليار و23، أي أكثر بمئتين و45 ضعفاً إلى 385 من كتلة 7 مليارات إنسان، ولم يسبق أن توصّل العلم من قبل، لتقدير من هذا النوع.

أما الباحثون في هذه الدراسة الأخيرة، فقد أجروا مئات أعمال التنقيب، خلال 10 سنوات، على اليابسة وفي أعماق البحار، فقد حفرت سفينة يابانية إلى عمق كيلومترين و500 متر في قعر المحيط، وجمعت عينات من جراثيم لم تكن معروفة من قبل في طبقة من الرسوبيات عمرها 20 مليون سنة.

وأوضح الباحث الياباني فوميو إيناغاكي، أن كيفية صمود هذه الكائنات لوقت طويل ما زلت غير مفهومة.

وهذه الكائنات المجهرية، تعيش على عمق كيلومترات عدة تحت سطح الأرض، في القشرة الأرضية، وتتطوّر على ما يبدو بشكل منفصل عن الحياة على السطح.

وأفادت كارين لويد الباحثة في جامعة تينيسي، بأن تفرّعات جديدة من الحياة، موجودة في كوكب الأرض منذ مليارات السنين، من دون أن يدرك العلماء وجودها.

وهذه الكائنات المجهرية، هي بشكل أساسي من البكتيريا والعتائق "البكتيريا القديمة"، ومنها ما يشبه الأشباح، إذ تستخدم كلّ طاقتها للبقاء على قيد الحياة، من دون أن تبذل أي حركة، وهي تعيش في جيوب معزولة عن سطح الأرض، منذ عشرات ملايين السنين أو أكثر، وبفعل الضغط العالي جداً وعدم توافر غذاء، لا تتكاثر هذه الكائنات.

لكن بعض البكتيريات لديها نشاط، وهو ما يذهل علماء الأحياء، لأنها تعيش في عالم معزول تماماً عن سطح الأرض، الذي ترتبط كلّ السلسلات الغذائية فيه، بظاهرة التركيب الضوئي للنبات.

ويؤكد بنييديكت مينيز، المسؤول عن فريق علم الأحياء الدقيقة في باطن الأرض، في معهد غلوب بباريس بأن مصدر الطاقة لدى هذه الكائنات ليس الشمس، ولا التركيب الضوئي، هنا ما يجعل هذا النظام يعمل هو التفاعل الكيميائي، وتستمد الكائنات طاقتها من الصخور.