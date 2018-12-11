الغناء يقلل الشعور بالضغط النفسي ويقوي المناعة

الشارقة 24 - د ب أ:

إذا كنت تشعر بالحزن والكآبة، وهو الأمر الوارد حدوثه خصوصاً، في هذا الوقت الشتوي من العام، فمن الجيد دائماً أن يكون لديك نشاط روتيني يجلب لك بعض السرور .

ويعد أعضاء فرقة "سينجينج شرينكس"، ومقرها برلين أفضل من يعرف هذه الحقيقة، إذ تلتقي الفرقة المؤلفة من الأطباء النفسيين وعلماء النفس، مرة في الأسبوع للتدريب.

ويؤكد مؤسس الفرقة ماتسدا أدلي، نحن الفرقة الوحيدة في العالم التي تتألف فقط من الأطباء النفسيين وعلماء النفس وأطباء الأعصاب، فهو على الأقل لم يكن متناقضاً على الإطلاق بشأن هذه الحقيقة.

هناك فرق موسيقية أخرى تضم ممتهني الطب، مثل أوركسترا الأطباء العالمية، ولكن بحسب أدلي /49 عاماً/، فإنه لا توجد فرق موسيقية أخرى تتألف بالكامل من أشخاص "يعالجون المخ" فقط.

تغني "سينجينج شرينكس" معاً منذ 18 عاماً، ويغنون مجموعة واسعة من الأغاني من عصور مختلفة، من جمهورية فايمار إلى كولدبلاي.

وعندما سئل عما يحبه في الفرقة، أوضح أدلي أنها مهمة لصحته العقلية، وأضاف أنه في وظيفته يجب أن يخمد الكثير من نيران العاطفة، ومن المهم معرفة كيف يسترخي حقاً.

وأكد أن الغناء جيد للجسم والروح، ويريح ويجعل العضلات تسترتخي، كما تختفي هرمونات التوتر، وتنشط المشاعر الإيجابية، وأشار إلى أنه بمجرد غنائه في الفرقة، ينسى كل شيء آخر بسرعة.

ويدعم العلم ما يقوله أدلي، حيث من المعروف أن الغناء يطلق هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون يقترن بالترابط الاجتماعي والعلاقات، وكذلك الإندورفين الذي يساعد في الإحساس بالنشوة.

إلى جانب أنه عندما يغني المرء، يبدأ الجسم في إنتاج مولدات الأجسام المضادة، مثل جلوبولين مناعي، وبالتالي يعزز الغناء فعلياً جهازك المناعي.