الأطفال المدمنون للشاشات عرضة بفقدان سماكة قشرة دماغهم

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكدت نتائج أولية لدراسة واسعة أجرتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة وكشفت عنها محطة "سي بي أس"، وجود تغيّرات في أدمغة الأطفال الذين يمضون وقتاً طويلاً أمام الشاشات.

وفي 21 مركز أبحاث في الولايات المتحدة، بدأت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة بفحص أدمغة 4500 طفل بين سن التاسعة والعاشرة، لمعرفة ما إذا كانت ممارسة الألعاب الإلكترونية بشكل مكثف، والوقت الذي يمضونه على الإنترنت يؤثر على نموهم.

وأظهرت النتائج الأولية وجود مسارات مختلفة في أدمغة الأطفال الذين يمضون أكثر من 7 ساعات يومياً أمام جهاز ذكي، أو ألعاب إلكترونية.

وتبين وجود تراجع في سماكة قشرة الدماغ بشكل مبكر، وهي القشرة الخارجية، التي تعالج بيانات الحواس المرسلة إلى الدماغ.

وأفادت غايا دولينغ الطبيبة في هذه المعاهد، والتي تعمل على هذا المشروع لا نعرف ما إذا كان ذلك عائداً إلى الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام الشاشات، ولكن شكل أدمغة الأطفال الذين يمضون وقتاً طويلاً أمام الشاشات ليس نمطاً واحداً.

وأظهرت البيانات التي أوردتها "سي بي أس" أن الأطفال الذين يمضون أكثر من ساعتين في اليوم أمام الشاشات يحققون نتائج أسوأ في امتحانات اللغات، والتحليل المنطقي.

وأوضحت الباحثة كارا باغوت بأن الهاتف الذكي، قد يدفع إلى الإدمان، لأن الوقت الذي يمضيه الطفل أمام الشاشة يحفز الدوبامين هرمون الرغبة، وفي إطار البحث قام فريقها بمسح أدمغة مراهقين وهم ينظرون إلى حسابهم على "إنستغرام".

استعانت المعاهد الوطنية الأميركية لإتمام هذه الدراسة بـ 11 ألف طفل تمَّ متابعتهم على مدى سنوات لدرس تأثير الشاشات على نموهم الذهني، والاجتماعي وعلى صحتهم، وستنشر النتائج مطلع العام 2019.