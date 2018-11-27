نظام الغذاء غير الصحي والبدانة يقفان وراء قلة النوم لدى الأطفال

الشارقة 24 – د. ب. أ:

تشير دراسة جديدة أجريت لأكثر من 177 ألف طالب إلى أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي بين الأطفال والمراهقين.

وذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم أن النتائج أظهرت بأن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية مثل عدم تناول الفطور، وتناول الوجبات السريعة، والحلويات بانتظام، كما جرى ربط فترة النوم غير الكافية بزيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون، أو الحاسب الآلي.

وأفاد المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس، رئيس قسم علم الحركة والصحة بجامعة روتجرز في نيوجيرسي بأنه طبقاً للدراسة نام نحو 40% من التلاميذ فترة أقل مما يُنصح بها، وجرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة، وزيادة التعرض للشاشات والبدانة لكلا الجنسين، ونشرت نتائج الدراسة في دورية طب النوم السريري.

وتنصح الأكاديمية الأميركية للطب السريري، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاماً بالنوم من 9 إلى 12 ساعة بشكل منتظم من أجل صحة أفضل، ويجب على المراهقين من 13 إلى 18 عاماً النوم من 8 إلى 10 ساعات.

وجرى الحصول على هذه البيانات من استطلاع حول الصحة في مدرسة باليونان شارك فيه 177091 تلميذاً بين 8 و17 عاماً، وتم تصنيف الأطفال الذين ناموا في العادة أقل من 9 ساعات يومياً، والمراهقين الذين ناموا أقل من 8 ساعات يومياً على أنهم حصلوا على نوم غير كاف.

وتبين أن المراهقين الذين ينامون فترات نوم غير كافية لديهم مستوى أقل من اللياقة البدنية والنشاط البدني.