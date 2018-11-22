الألمان يرون ضرورة اكتساب المهارات الرقمية للحاق بالركب

الشارقة 24 – د. ب. أ:

كشفت دراسة حديثة أن هناك حاجة كبيرة إلى اللحاق بالركب فيما يتعلق باكتساب المهارات الرقمية بالنسبة للحياة المهنية في ألمانيا.

وأوضح 43% ممن شملهم استطلاع جرى في إطار الدراسة التي تم إجراؤها بتكليف من معهد فودافون بألمانيا وتم نشر نتائجها الخميس، أن مهارتهم ومعرفتهم الحالية لن تكفي مستقبلاً لوظيفتهم.

وبلغت نسبة مثل هؤلاء المواطنين في الصين الذين يرون حاجة للحاق بالركب في هذا المجال في بلادهم 78%، بحسب الدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تُعد هي الجزء الثاني من سلسلة دراسات المعهد، حيث يسعى من خلالها لبحث وضع التقنيات الجديدة، وقبولها في دول مختلفة وبذلك فحص التفاوت بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأميركية، وآسيا اللذين يعتبران رواداً رقميين.

وفي ألمانيا ذكر 71% ممن شملتهم الدراسة أنّهم تعلموا بأنفسهم المهارات الرقمية، في مقابل 54% فقط في الصين، حيث يوفر أرباب العمل في آسيا "الهند والصين" لموظفيهم قدراً كبيرا من الوقت بشكل أساسي داخل أوقات العمل من أجل مواصلة التدرب على نحو يزيد مما يحدث في أوروبا.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن لـ 40% من الصينيين الاستفادة بما يتراوح من ساعة إلى 5 ساعات من أوقات عملهم الأسبوعية من أجل مواصلة التدريب، ويصل 23% للاستفادة إلى أكثر من 5 ساعات أسبوعيا، وفي المقابل لم تتوافر مثل هذه الفرصة بألمانيا سوى لـ 19% على الأكثر من الموظفين.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستعداد لمواصلة التدريب في وقت الفراغ، يعد أكبر كثيراً في آسيا، حيث ذكر 50% ممن شاركوا في الدراسة بالصين، والهند، أن لديهم استعداداً لمواصلة التدريب لمدة تصل إلى 5 ساعات أسبوعياً خلال وقت فراغهم.

ولكن في أوروبا تتراجع هذه النسبة بشكل واضح، حيث كشفت الدراسة أن 35% فقط على الأكثر ممن شملتهم الدراسة في ألمانيا والسويد مثلاً لديهم الاستعداد لفعل ذلك.

ومن جانبها دعت إنجر باوز، المديرة التنفيذية لمعهد فودافون للتحلي بالمزيد من المبادرة الذاتية، وذكرت في ظل انتشار الخوف من فقدان الوظيفة بسبب الرقمنة، لا تعد الدولة وحدها مطالبة بالقيام بشيء، ولكن الشركات أيضا عليها القيام بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أجراها معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من معهد فودافون شملت ما يزيد على تسعة آلاف شخص في تسع دول.