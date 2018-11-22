"اجتماعية الشارقة" تجري دراسة استقصائية عن الاتفاقية الوالدية

الشارقة 24:

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن نتائج دراسة استقصائية حول تقييم الآباء والأمهات لوثيقة العلاقات الوالدية، حيث تم استطلاع رأي عينة من أفراد المجتمع المعنيين، وذلك بهدف تقييم جوانب الاتفاقية، فيما يتعلق بالشق التنفيذي للتحقق من واقع التطبيق، على ضوء تجارب واقعية.

وسلطت نتائج الدراسة الاستقصائية، الضوء على عدد من الإيجابيات التي تضمنتها، استناداً إلى ما ذكره الآباء والأمهات من المشاركين في الدراسة التحليلية، إذ أن الاتفاقية تراعي مصلحة الأبناء وتوفر الحماية لحقوقهم، وتلزم الوالدين بالقيام بدورهما تجاه الأبناء، فضلاً عن أنها ضمنت حق رؤية الأبناء.

كما سلطت النتائج، الضوء على إسهامات اتفاقية العلاقة الوالدية، في التقليل من المشاكل بين الطرفين، وساهمت كذلك في التقليل من اللجوء إلى المحاكم، علاوة على إنهاء النزاعات، من خلال إزالتها حالة الضبابية في علاقة الطرف غير الحاضن بأبنائه، بالإضافة إلى أنها تعطي الطرفين الحق في التحدث أمام المصلح أو القاضي.

واتسمت الاتفاقية بوضوح بنودها، وحددت مسؤولية كل طرف وضمنت لكل واحد حقه، فضلاً عن كونها تمثل إطاراً مرجعياً في علاقة وحقوق الطرفين المتنازعين وأبنائهما.

وذكر جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة بالدائرة، أن اتفاقية العلاقة الوالدية، هي عبارة عن اتفاقية علاقة بين الأبوين المنفصلين الذين بينهم أبناء، لتشمل الجوانب المشتركة كالنفقة والتعليم والصحة والسكن والرؤية، مضيفاً أن هذه الجوانب من أكثر الأمور التي يقع فيها الخلاف بين الأبوين المطلقين، وقد ساهمت الاتفاقية بتحقيق رؤية إيجابية في تقليل الخلافات بين الأبوين، أو السعي إلى إرجاع الأبوين إلى بيت الزوجية مرة أخرى.

وأكد الحمادي، أن هذه الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الدائرة، شملت عينة من أفراد المجتمع من المعنيين بوثيقة العلاقات الوالدية، والتي بلغ قوامها نحو 29 فرداً من الآباء والأمهات، ممن وقعوا على اتفاقية العلاقة الوالدية، بغية الوقوف على التحسينات وتصويب الملاحظات، ولا سيما أن الدائرة تسعى إلى التقليل من المشاكل والحد منها، وكذلك جلب السعادة إلى مختلف أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن هذه الدراسة تُعد ضمن مشاريع الدراسات والتقارير الاجتماعية والأسرية التي تعدها الدائرة بشكل دوري.

وأفاد مدير إدارة المعرفة، بأنه فيما يخص مدى رضا الطرفين على بنود الاتفاقية للعلاقات الوالدية، تبين أن 52% من العينة على اتفاق تام مع آليات تنفيذ الاتفاقية دون أي مقترحات، بينما 34% يوافقون على الاتفاقية مع الإشارة إلى بعض المقترحات التحسينية، الأمر الذي يعني أن 86% من العينة على رضا عن بنود الاتفاقية، في حين أن 14% من العينة تحفظوا على آليات تنفيذ الاتفاقية، ولم يوافقوا على بعض البنود، بسبب بعض التفاصيل المالية التي لم يتم التطرق إليها.

صمام الأمان لحماية حقوق الطفل

وأوضح 83% من العينة، في أن الاتفاقية حققت ضمانات كاملة لحماية حقوق الطفل، وكذلك تحقق له الظروف المواتية، للتنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حتى في ظل ظروف الطلاق، بينما أشار 14% من العينة بمحدودية ضماناتها، وذلك لأسباب قد ترجع إلى عدم وجود مراجعة أو متابعة لمدى التزام الطرفين بالاتفاقية، التي فتحت بعض الأبواب الخلافية، بالإضافة إلى إشكالية كون الأب هو من يملك جوازات سفر الأبناء، ما يعوق حق الأم بالسفر مع الأبناء.

وعـبّـر 58% من العينة، عن اعتقاده بأن الاتفاقية ساهمت كثيراً في التقليل من الخلافات بين الوالدين المتنازعين، بينما أشار 24% إلى وجود تأثير نسبي في تقليل خلافات الأبوين المتنازعين.

وفي اتجاه آخر، رأى 17.2% من العينة، أن مساهمة الاتفاقية في الحد من الخلافات كانت محدودة التأثير، نتيجة لانعدام وجود رادع للطرف الآخر لاستغلال أية ثغرات في الاتفاقية.