القدماء المصريون أكثر الشعوب تسامحاً يحبون السلام أكثر من الحرب

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت دراسة مصرية حديثة عن القدماء المصريين، أعدتها الباحثة منال حافظ، مديرة مركز مصريات للدراسات النسوية والإنسانية والتاريخية، بالجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أن هناك عشرات النصوص، ومئات الحكم والنصائح التي سجلتها نقوش ورسوم المعابد والمقابر الفرعونية، تحض جميعها على نشر مبادئ وقيم التسامح بين البشر.

وأشارت الدراسة، التي صدرت الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يَحِل في 16 نوفمبر من كل عام، إلى أن كتب الحكمة والنصوص الأدبية في مصر الفرعونية، قد احتوت على الكثير من النصوص التي تحضُ على التسامح واحترام الآخر مثل عبارة، " لا تستخدم العنف ضد أي إنسان في الريف أو المدينة.. ولا تتهم أحداً زوراً.. ولا تغتاب أحداً".

وحسب الدراسة، فإن القدماء المصريين ربطوا بين التسامح وسلامة القلب، وكانوا يرون أن القلب السوي يكون صاحبه متسامحاً، حيث كان القلب بالنسبة لهم مركز الحياة الجسدية والعاطفية.

وتشير الدراسة إلى أن القدماء المصريين عبروا عن جميع المشاعر وحالات الروح ومميزات الأخلاق، وفى مقدمتها التسامح بمصطلحات ارتبطت جميعها بالقلب، فوصفوا الشخص السعيد بأنه رحب الفؤاد، ووصفوا المكتئب بأنه ضيق القلب، ووصل عدد المصطلحات التي تصف حالات إنسانية مرتبطة بالقلب إلى أكثر من 300 مصطلح.

وبحسب الدراسة، فقد تجلت أروع صور التسامح بمصر القديمة في نص جاء ضمن بنود معاهدة السلام التي جرت عام 1280 قبل الميلاد، بين الملك رمسيس الثاني، وخاتو سيليس ملك الحيثيين، ذكر فيها الطرفان بنداً ينص على أن " العفو تلقائياً عن كل من يطلب اللجوء للطرف الآخر ويتم رده لبلاده ".

ووَضحت الباحثة منال حافظ، أن قصة بردية قديمة، تحكى تفاصيل مبارزة بين أمير فرعوني، وشخص أجنبي، وأنه حين انتصر الأمير الفرعوني تعالت أصوات الجماهير التي كانت تتابع المبارزة " اقتله.. اقتله "، لكن الأمير الفرعوني رد على ذلك "الإنسان ليس زهرة تقطف فتعود لتُزٌهٍرَ من جديد".