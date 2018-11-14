الشارقة 24 – أونا:

كشفت دراسة دولية حديثة، أن الوزن الزائد يتسبب في زيادة خطر إصابة الأشخاص بالاكتئاب، بغض النظر عن الأمراض الأخرى التي تسببها السمنة.

وقد نشرت نتائج الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة "إكسيتر" البريطانية، بالتعاون مع باحثين من جامعة جنوب أستراليا، الثلاثاء، في "المجلة الدولية لعلم الأوبئة" العلمية.

وللتوصل إلى نتائج الدراسة، راجع الفريق بيانات البنك الحيوي البريطاني المأخوذة من أكثر من 48 ألف شخص مصاب بالاكتئاب، وقارن الفريق بياناتهم مع بيانات أكثر من 290 ألف شخص آخر غير مصابين بالاكتئاب، وولدت المجموعتان بين عامي 1938و1971.

واستخدم الفريق منهجاً بحثياً جينياً لاستكشاف العلاقة المسببة بين الوزن الزائد والاكتئاب، باستخدام الجينات المرتبطة بالوزن الزائد والأمراض المتعلقة به مثل السكري، واكتشف الفريق أن زيادة الوزن مرتبطة جينياً بارتفاع مستويات الاكتئاب، حتى في ظل عدم إصابة الأشخاص بأمراض أخرى مرتبطة بالسمنة.

وأكد الدكتور جيس تايرريل قائد فريق البحث، أن السمنة والاكتئاب من المشاكل الصحية العالمية، ولهما تأثير كبير على الحياة، بالإضافة إلى تكلفتهما الباهظة على الخدمات الصحية، وأضاف تايرريل أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت السمنة في حد ذاتها تسبب الاكتئاب، أم أن المشاكل الصحية المرتبطة بها هي التي يمكن أن تسبب الاكتئاب.

وقد سبق لمنظمة الصحة العالمية أن كشفت في أحدث تقاريرها، أن أكثر من 300 مليون حول العالم يتعايشون حالياً مع الاكتئاب، وحذرت المنظمة من أن معدلات الإصابة بهذا المرض ارتفعت بأكثر من 18% بين 2005 و2015.

ووفقاً للمنظمة، فإن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين يعانون فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون السمنة، ويموت ما لا يقل عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن أو السمنة.