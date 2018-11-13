استمراء العنف باب للشخصية الطيبة يجسدها الأبطال الخارقون

الشارقة 24 - د ب أ:

عبر دراسة جديدة، في تحليل مفصل لـ 10 أفلام للأبطال الخارقين، صدرت ما بين عامي 2015 و2016، وما يجسده الأخيارُ منهم والأشرار من أفعال عنيفة، والتي عادةً ما يربط فيها الأطفال بين الأبطال الخارقين والدروس الإيجابية بانتصار الخير على الشر، عن طريق حث الوالدين لذلك، جاءت النتائج عكس المتوقع.

فبحساب المتوسط خلال الساعة اتضح أن الأبطال الطيبين أدوا 23 فعلاً عنيفاً، وأن الأشرار أدوا 18 فعلاً عنيفاً، مما يدعو للدهشة، إذ جسد الأبطال الخيّرين جرائم قتل أكثر من الأشرار.

بالإضافة إلى أن الأبطال الخارقين الذكور شاركوا في أعمال عنيفة 5 مرات أكثر من البَطلات الإناث.

ويذكر روبرت أوليمبيا، أستاذ طب الأطفال بجامعة ولاية بنسلفانيا، والمشرف على الدراسة، أن الأطفال والمراهقين ينظرون إلى الأبطال الخارقين على أنهم "أشخاصٌ طيبون"، وقد يتأثروا بتجسيدهم لسلوك يتسم بالمخاطرة وأفعال العنف.

ونُشرت الدراسة في مؤتمر 2018 للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، حيث يشير جون مولر، المتقصي الرئيسي في الدراسة، إلى أن النقطة الأهم في الموضوع هي مناقشة تبعات العنف، ليس رفض أفلام الأبطال الخارقين.

وعلى الأُسَر مشاهدة تلك الأفلام مع الأطفال، والتأكد من التحدث عن العنف في الفيلم، وهذا سيساعد الطفل على تطوير مهارات التفكير النقدي، لتقييم ما يراه، وتنظيمه وفقاً لقيم الأسرة، حسب ما يراه مولر.