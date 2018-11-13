عقار زيت السمك يقي من النوبات القلبية

الشارقة 24 – أونا:

استطاع فريق من العلماء الأميركيين من تطوير عقار "زيت السمك"، قد يقي الأشخاص الذين يعانون من مخاطر عالية من النوبات القلبية.

وأكد باحثون أن تناول دواء مشتق من "زيت السمك" مصاحباً مع عقار "ستاتين" يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية، وسكتة دماغية لدى بعض الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة.

واختبرت تجربة سريرية على أكثر من 8 آلاف مشارك كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، أو كانوا معرضين لخطر كبير وكان هؤلاء الأشخاص يتناولون بالفعل العقاقير المخفضة للكوليسترول لخفض مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم لديهم، وأيضاً خفض المستويات العالية من الدهون الثلاثية في دمائهم، حيث يمكن أن يزيد ارتفاع مستوى هذه الدهون المسماة "ثلاثى الجليسريد" من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبمتابعة المرضى بعد تناول قرص بتركيز 2 مللجيرام من الأحماض الدهنية و "الأوميجا -3" عالية النقاب، والزيت المتواجد في الأسماك الدهنية مرتين يومياً، لمدة 6 سنوات، لوحظ أن الأفراد في المجموعة الذين تناولوا الأوميجا - 3 أصيب نحو 2.17% منهم بنوبات قلبية مميتة، أو غير مميتة، أو سكتة دماغية بالمقارنة بنحو 22% لأفراد المجموعة الذين تناولوا عقاراً وهمياً.