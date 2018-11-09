الشارقة 24 – أونا:

كشفت دراسة طبية ألمانية حديثة، بأن التعرض للضوء الأزرق، يقلل من ضغط الدم المرتفع.

وأظهرت الأبحاث، أنه بعد تعريض 14 رجلاً صحياً، للضوء الأزرق، لمدة نصف ساعة، انخفضت مستويات ضغط الدم المرتفع لديهم تماماً، كما كان الحال مع الأدوية الطبية المعالجة، حيث تبين أن الضوء الأزرق، يحفز إطلاق أوكسيد النيتريك، الذي يقلل من ضغط الدم .

وكشف الباحثون في جامعة "ساي"، بالتعاون مع أقرانهم في جامعة "هاينريش هاينه"، في دوسلدورف في ألمانيا، عن تعريض مجموعة من الرجال لـ 450 نانومتراً، من الضوء الأزرق النقي، لمدة 30 دقيقة، وهو ما يماثل جرعة يومية من أشعة الشمس، ولكن على عكس الأشعة فوق البنفسجية، لا يسبب الضوء الأزرق السرطان.

كما تعرض نفس الرجال، في يوم مختلف للضوء الأزرق مع مرشح، والذي كان بمثابة عنصر التحكم، وقد تم قياس مستوى ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب وتدفق الدم وتصلب الشرايين، خلال فترة التعرض للضوء، وبعد ساعتين، أظهرت النتائج أن الضوء الأزرق النقي، يقلل من ضغط الدم الانقباضي عند الرجال، بمقدار 8 مم زئبقي.

ووجدت الدراسة، أن الضوء الأزرق النقي، يقلل من صلابة الشرايين لدى الرجال، ويزيد من استرخاء الأوعية الدموية، ويرتبط كلاهما بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يتسبب الضوء الأزرق في ارتفاع مستويات أوكسيد النيتريك دون أي تأثير.

وأوضح الباحث كريستيان هايس من جامعة "ساري"، أن التعرض للضوء الأزرق يوفر طريقة مبتكرة، للتحكم الدقيق في ضغط الدم، دون عقاقير طبية معالجة، وهو ما سيكون مفيداً بشكل خاص، لأولئك الذين لا تتمكن العقاقير الطبية التحكم في مستويات ضغط الدم المرتفع لديهم بسهولة.