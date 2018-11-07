قشر الزيتون يحارب "أمراض السرطان"

الشارقة 24 - بنا:

اكتشف علماء من إسبانيا أن قشرة ثمر الزيتون تحتوي على مادة "حمض الزيتون" التي تدمر الخلايا السرطانية، وأن الزيتون منتج لا يقدر بثمن في محاربة أمراض السرطان.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة Journal of Molecular Biology وجاء فيها أن قشرة الزيتون تحتوي على 80% من حمض الزيتون، ولهذه المادة خاصية تأخير تطور الأورام السرطانية وتدمير الخلايا السرطانية.

كما أشار الباحثون إلى أن الزيتون يحتوي على فيتامين "E" الضروري جداً لعمل جميع أعضاء وأجهزة الجسم بصورة طبيعية، وهذا الفيتامين مضاد قوي للأكسدة ويحمي الجسم من التأثير الضار للسموم، ويحفز جهاز المناعة ويساهم في حماية الجسم من العدوى الفيروسية والبكتيرية ويحسن عملية تجدد الأنسجة.

ويشير العلماء في مقالهم إلى أن "تناول هذه المادة الغذائية يساعد الجسم في مكافحة خطر سرطان القولون والثدي"، وعلاوة على مكونات مكافحة السرطان يحتوي الزيتون على مكونات مفيدة أخرى، مثل أملاح البوتاسيوم والفسفور والحديد وغيرها من العناصر المفيدة.

ووفقاً لرأي الخبراء فإن تناول الزيتون بصورة منتظمة يسمح بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.