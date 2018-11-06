أزمة الهجرة تكشف عن النزاعات القديمة في أوروبا

الشارقة 24 - د ب أ:

كشفت دراسة حديثة، أن وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا، تسبب في بروز نزاعات قديمة بين المواطنين.

وذكر باحثون من جامعة دريسدن التقنية، وجامعة دويسبورج-إيسن الألمانيتين، أن الهجرة جعلت انقسامات إقليمية وقُطرية واضحة، بين الشرق والغرب في ألمانيا، والشمال والجنوب في إيطاليا، وبين المركز والأطراف في بريطانيا.

وأظهرت الدراسة، أن هذه النزاعات المستترة بعضها ذات طابع ثقافي أو اقتصادي اجتماعي أو سياسي.

وأوضحت الدراسة، أن "أزمة اللاجئين" لم تكن السبب في هذه النزاعات، بل المحفز على الشعبوية التي انتشرت في إطارها.

وأجرى الباحثون في الدراسة المدعومة من مؤسسة "ميركاتور" الألمانية، ببحث الروابط بين الهجرة والشعبوية في ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والسويد والتشيك وهولندا وبريطانيا.

وقدم نحو 1.46 مليون شخص طلبات لجوء في ألمانيا منذ عام 2015.

وبلغ عدد طلبات اللجوء ذروته عام 2016، حيث قدم 722370 شخصاً لأول مرة طلب لجوء في ألمانيا، ثم تراجع العدد بعد ذلك بوضوح عام 2017.