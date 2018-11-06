دراسة: ارتفاع في الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد لدى الرجال

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





ارتفعت الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد في صفوف الرجال بشكل كبير في الدول الغنية منذ العام 1985، فيما كان الارتفاع أبطأ بين النساء على ما قال باحثون في مؤتمر طبي في غلاسغو.

وأوضحت الطبيبة دوروثي يانغ من "رويال فري لندن أن اتش أس فاونديشن تراست" أن أسباب هذا التفاوت غير واضحة، لكن ثمة أدلة تشير إلى أن الرجال أقل ميلاً إلى حماية أنفسهم من الشمس.

وتفيد المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 90 % من حالات الميلانوما "أخطر سرطانات الجلد" ناجمة عن الشمس أو مصادر أخرى للأشعة فوق البنفسجية.

وفي ثمان من الدول الـ 18 التي شملتها الدراسة، زادت نسبة الوفيات من سرطان الجلد في صفوف الرجال على ثلاثة عقود بنسبة 50 % على الأقل.

ففي إيرلندا وكرواتيا تضاعفت النسبة، وسجل ارتفاع كبير في إسبانيا وبريطانيا، 70 %، فضلاً عن هولندا 60 % وبلجيكا وفرنسا 50 %.

وفي الولايات المتحدة التي لم تشارك في هذه الدراسة، ارتفعت وفيات الرجال الناجمة عن الميلانوما بنسبة 25 % تقريباً، بحسب المراكز الأميركية.