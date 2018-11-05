مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة بحثية بين "نماء" و"مبادرة بيرل"

الشارقة 24:

وقعت "مبادرة بيرل"، المنظمة غير الربحية التي تعمل على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية، باعتبارهما محركاً رئيساً للتنافسية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بهدف تنفيذ مشروع بحثي مشترك يشكل أهمية استراتيجية كبيرة لاقتصاد منطقة الخليج.

حضر توقيع المذكرة، سعادة ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وبدر جعفر، المؤسس لمبادرة بيرل.

وأكد الجانبان من خلال هذه المذكرة، التزام منظمتيهما بزيادة الوعي على مستوى العالم، بأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في القطاع الخاص، وعلى دور مبادرة بيرل، ونماء، المحوري في تعزيز الحوكمة المؤسسية الرشيدة.

وذكرت ريم بن كرم، أن مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، قد حددت بالتعاون مع "مبادرة بيرل"، أن هناك نقصاً في المعلومات والدراسات في منطقة الخليج، معتبرة أنها الخطوة الأولى التي يمكن من خلالها دعم السياسات والاستراتيجيات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.