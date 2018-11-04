لا لزارعة أعضاء عائدة للمدخنين

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

خضعت مريضة لمتابعة طبية منذ الصغر لإصابتها بتليف كيسي، وبعد تراجع سريع في وظائفها التنفسية جراء هذا المرض، قرر الأطباء في نوفمبر 2015 إخضاعها لعملية زرع رئتين.

وأوضحت الدراسة التي أجراها أطباء في مركز "مون بولييه الاستشفائي الجامعي"، أنه وفقاً لقاعدة المتبرعين، أخذت الرئتان من امرأة في 57 من عمرها، كانت تدخن علبة سجائر يومياً منذ 30 عاماً، حيث لم تظهر الفحوصات التي أجريت لدى وفاة المتبرعة سريرياً وجود أي خلل.

وفي يونيو 2017، أدخلت المريضة التي زرعت لها الرئتان إلى قسم الأورام السرطانية، في مستشفى "مون بولييه الجامعي"، وتوفيت بعد شهرين جراء سرطان الرئة، إذ أظهرت الدراسة أن الأعراض تشبه كثيراً تلك الناجمة عن سرطان سببه التدخين.

وأكد معدو الدراسة، أن المهلة القصيرة الفاصلة بين زرع الرئتين، وظهور أول خلل في صور الأشعة، يشير إلى أن السرطان بدأ خلال حياة المتبرعة، وقد تكون العلاجات المثبطة للمناعة ساهمت في تسريع نمو السرطان.

ونصح الطبيب جان-لوي بوجول، زملاؤه الأطباء، التعامل بحذر مع الأعضاء العائدة إلى مدخنين، بالنظر إلى مدة حضانة سرطان الرئة الطويلة نسبياً.