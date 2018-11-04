المأكولات البحرية الغنية بـ "أوميغا 3" ترتبط بصحة جيدة في الشيخوخة

الشارقة 24 - رويترز:





رجحت دراسة جديدة ألا يواجه الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 أي مشكلات صحية عندما يصلون إلى سن الشيخوخة.

وركز معدو الدراسة على ما يطلق عليه التقدم في السن مع التمتع بالصحة أو عدد السنوات التي يعيشها الناس دون الإصابة بإعاقات أو مشكلات بدنية أو نفسية، وفحصوا بيانات 2622 من كبار السن الذين يبلغ متوسط أعمارهم 74 عاماً وتابعوهم بين عامي 1992 و2015، وطوال فترة الدراسة تمتع 11 % فقط من المشاركين بالصحة.

وأفادت هيدي لاي قائدة فريق البحث من كلية فريدمان لعلوم التغذية بجامعة تافتس في بوسطن، بأنه تم اكتشاف أن البالغين الأكبر سناً الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3 من تناول المأكولات البحرية من المرجح أن يحظوا بحياة أطول وصحة أوفر.

وذكرت لاي في رسالة إلكترونية أن هذه النتائج تدعم إرشادات التغذية الراهنة التي توصي بتناول المزيد من المأكولات البحرية.

ووفقاً لإرشادات التغذية الأميركية يتعين أن يتناول البالغون نحو 225 غراماً أسبوعياً من المأكولات البحرية، وهذا يعني تناولها مرتين أسبوعياً، بدلاً من اللحوم أو الدواجن أو البيض، ومن المأكولات البحرية الغنية بأحماض أوميغا 3 السلمون والأنشوجة والرنجة والسردين والمحار.

وأفاد الباحثون في تقرير نشرته دورية الطب البريطانية أن الدراسة الحالية كشفت أن الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3 تقل احتمالات إصابتهم بأمراض خلال الشيخوخة بنسبة تتراوح بين 18 و21 %.

وذكر الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة لذلك أن أحماض أوميغا 3 تساعد في تنظيم ضغط الدم والنبض ومقاومة الالتهاب.

وربطت دراسات سابقة بين أحماض أوميغا 3 وانخفاض اضطرابات النبض ونسبة الدهون في الدم وتراجع خطر انسداد الشرايين وانخفاض ضغط الدم بشكل طفيف.