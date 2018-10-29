4350 مدخناً لا يدركون وجود السكر بسجائرهم وتأثيره على الصحة

الشارقة 24 - رويترز:

أشار باحثون في دورية "أبحاث النيكوتين والتبغ"، إلى أن مسحاً جديداً بَيّنَ أن قلة قليلة من المدخنين يعرفون بأن هناك كمية من السكر تضاف إلى السجائر، وأن السكر المضاف يزيد من سموم المواد الكيميائية الضارة في التبغ.

وذكر أندرو سايدنبرج، كبير باحثي الدراسة، وطالب دكتوراه في الصحة العامة، بجامعة نورث كارولاينا، في تشابل هيل، أن المعرفة قوة وهناك فجوة واضحة في الوعي.

وتحتوي السجائر على السكر الطبيعي والمضاف للتخفيف من حدة رائحة الدخان وتسهيل استنشاقه، وأضاف سايدنبرج أنها تزيد من إمكانية إدمان التدخين.

وأجرى سايدنبرج وزملاؤه مسحاً على 4350 مدخناً بالغاً، في تجربة عبر الإنترنت عن إعلانات السجائر الإلكترونية، وفي نهاية التجربة أجاب المشاركون على أسئلة حول السكريات المضافة في السجائر، وهي "هل يضاف السكر إلى السجائر؟"، و "هل إضافة السكر إلى السجائر تزيد السموم في دخان السجائر؟"، و "قبل هذا المسح هل سمعتم بهذا التأثير للسكر المضاف؟".

ووجد الباحثون أن 5.5 % من المشاركين كانوا يعرفون بمسألة إضافة السكر للسجائر. وكان 3.8 % فقط يعرفون أن السكر المضاف يزيد السموم في الدخان، إذ فوجئ الفريق بأن جميع المشاركين تقريباً لا يعرفون أن السكر يضاف للسجائر.