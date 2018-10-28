مستخدمو وسائل التواصل يواجهون صعوبة في تمييز المحتوى

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة "بيتكوم ريسيرش" للأبحاث التابعة لاتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الألماني "بيتكوم"، أن أقل من نصف عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أي بنسبة 48% منهم، استطاعوا التمييز بين المشاركات الإعلانية، والمشاركات العادية التي يتم بثها على هذه الوسائل.

وأشارت الدراسة، إلى أن المستخدمين وبخاصة الشباب، يجدون صعوبة في التمييز بين الإعلانات والمنتجات المعروضة والمحتوى مدفوع الثمن بنظام الرعاية من ناحية، والمحتوى الحقيقي الذي ينشره مستخدمون آخرون من ناحية أخرى.

ويعود السبب في هذا الخلط غالباً، إلى الطرق التي يتم صياغة أو نشر الإعلانات بها في هذه الأيام.

وبشكل عام، فإن المستخدمين واعون نسبياً لإعلانات الإنترنت، فقد أوضح حوالي 80% من المستخدمين، أن الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي زادت بنسب كبيرة، بينما أشار حوالي 60% من المستخدمين، إلى أن وجود الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي لا يعنيهم مادامت هذه الشبكات توفر لهم الخدمة مجاناً.

في الوقت نفسه، لفت حوالي ثلث المستخدمين الذين شملتهم الدراسة، إلى أنهم يعتبرون إعلانات الإنترنت مفيدة، لأنها تساعدهم في اكتشاف والوصول إلى المنتجات التي قد لا يصلون إليها بدون هذه الإعلانات.

واعتمدت الدراسة على مسح تم عبر الإنترنت، وشمل 1212 مستخدماً خلال يناير الماضي.