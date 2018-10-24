تراجع التخوف الأمني لدى الألمان رغم ضعف الوضع السياسي

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت دراسة ألمانية تراجع التخوفات الأمنية لدى الألمان، رغم ضعف الوضع السياسي نسبياً.

وحسب الدراسة التي أجرتها شركة يونيسس للخدمات الاستشارية، ونشرت نتائجها، الأربعاء، في برلين، تحتل ألمانيا المركز الثاني مقارنةً بـ 12 دولة أخرى على مستوى العالم، حيث تبين أن سكان هولندا كانوا أقل قلقاً من الناحية الأمنية.

ووجه معدو الدراسة للمشاركين فيها سؤالاً عما إذا كان لديهم خوف من التعرض لتهديدات شخصية مثل الحوادث، أو المرض، أو الجريمة، أو الكوارث الطبيعية، أم لديهم قلق على الأمن القومي لبلادهم.

وحصلت الفلبين في مؤشر الأمن الذي أعده أصحاب الدراسة على أكبر نسبة من التخوف الأمني لدى المواطنين، حيث أعطاها الباحثون 232 نقطة، تليها كولومبيا 216 نقطة، ثم ماليزيا 215 نقطة.

وحققت الولايات المتحدة 163 نقطة، وفقاً للمؤشر، لتحتل بذلك مركزاً متوسطاً، بينما كان نصيب ألمانيا 127 نقطة، وهولندا 109 نقاط لتحقق بذلك المركز الأول.

وكان أكثر تخوف الناس في ألمانيا من التعرض لانتحال هويتهم في الإنترنت، حيث عبر 48% ممن شملتهم الدراسة عن قلقهم من ذلك، تلاه الخوف من الإرهاب والحرب الذي يثير قلق 46% ممن شاركوا في الدراسة، في حين أبدى ربع المستطلعة آراؤهم فقط خوفهم على الأمن الشخصي، أو من التعرض لمشاكل مالية.