العثور على حطام أقدم سفينة في العالم في البحر الأسود

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

كشف فريق بريطاني- بلغاري، الثلاثاء، عن العثور على أقدم سفينة غارقة في العالم في البحر الأسود قبالة بلغاريا.

وأكد أنه تم العثور في قاع البحر على أكثر من 60 قطعة من حطام السفينة، يعود للتاريخ القديم والحقبة الرومانية حتّى القرن السابع عشر.

وقد اكتشف أقدمها في موقع عميق لا يصل الأكسجين إلى مياهه، ما يتيح الحفاظ على مواد عضوية لآلاف السنين، وتمّ تأريخ الحطام بواسطة الكربون المشّع.

وكان الهدف الأساسي من هذا المشروع دراسة تغيّر مستوى البحر وانغمار مواقع في منطقة البحر الأسود.

وأشار العلماء إلى أن هذا النوع من السفن التجارية اليونانية لم يظهر في السابق سوى على نقوشات خزفيات يونانية قديمة.