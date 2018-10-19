دراسة: الرضاعة الطبيعية تُغذي البكتيريا الجيدة في الجسم

الشارقة 24 – "العمانية":

عززت دراسة فنلندية حديثة، أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية للجسم، حيث أكد باحثون جامعة هلسنكي، أن السكريات الموجودة في حليب الأم تغذي البكتيريا الجيدة التي تمنع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من النمو في القناة الهضمية.

ويعتقد الباحثون بأن الأطفال الذين يحصلون على رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر لديهم عدد أقل من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم.

وحلل الباحثون في أكبر دراسة من نوعها جينات 16 أمّاً وأطفالهن على مدى ثمانية أشهر، وهذا يشمل تسلسل الحمض النووي لما مجموعه 96 عينة شملت حليب الثدي وبراز كل من الأمهات والأطفال الرضع.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن الأطفال الذين يرضعون من الثدي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لديهم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم أقل من أولئك الذين يحصلون على رضاعة طبيعية أقل أو أولئك الذين لا يحصلون عليها على الإطلاق.

وتوصي منظمة الصحة العالمية النساء بالرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل ويتعرض الأطفال بشكل خاص لخطر مقاومة المضادات الحيوية نظراً لأن نظم المناعة لديهم أقل تطوراً من البالغين.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك حوالي 214 ألف رضيع يموتون كل عام حول العالم بسبب تعفن الدم الناجم عن مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.