زيادة عالمية "مثيرة للقلق" في معدلات الولادة القيصرية

الشارقة 24 – بنا:

كشفت دراسة حديثة أن معدلات الولادة القيصرية في أنحاء العالم زادت بمقدار الضعف تقريباً، في 15 سنة، لتصل إلى مستويات "مثيرة للقلق" في بعض الدول.

وبحسب هذه الدراسة المنشورة في دورية "لانسيت" الطبية، وأوردتها "بي بي سي" اليوم، ارتفع عدد عمليات الولادة القيصرية حول العالم من 16 مليون حالة "12 % من حالات الولادة"، في عام 2000 إلى 29.7 مليون "21 %" في عام 2015.

وحتى فترة قريبة، كانت إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن ارتفاع نسبة الجراحة القيصرية بين حالات الولادة عن 15 % يُعد استخداماً مفرطاً للجراحة.

وتحتل جمهورية الدومينيكان المركز الأول من حيث عدد الولادات القيصرية، إذ تبلغ نسبة استخدام الجراحة في عمليات الولادة 58.1 % من إجمالي حالات الولادة.

وذكرت الدراسة، أن هناك اعتماداً أكثر من اللازم على الجراحة القيصرية، التي من المفترض اللجوء إليها حال تعثر الولادة الطبيعية، في أكثر من نصف دول العالم.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، تقريراً إرشادياً عن الحاجة لتقليل الاعتماد على الولادة القيصرية، ويكون إجراءها للضرورة عندما تحتاج إليه النساء، ويكون ضرورياً للحفاظ على حياتهن وصحتهن.