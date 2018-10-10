ربع طلاب ألمانيا يعانون من الإجهاد العصبي

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أظهرت دراسة بعنوان "صحة الدارسين في ألمانيا" أن 1 من كل 4 طلاب في ألمانيا يشعر بالإجهاد العصبي الشديد.

كما ذكر ربع الطلاب، الذين شملتهم الدراسة، أنهم يعانون من الإرهاق، وذلك حسب النتائج الأولية للدراسة، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها.

وأجريت الدراسة بالتعاون بين المركز الألماني للأبحاث الجامعية والعلمية وجامعة برلين الحرة وشركة TK للتأمين الصحي.

وستُنشر الدراسة على الإنترنت، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وأظهرت الدراسة، أن الطالبات هن الأكثر معاناة نفسياً، حيث تبين أن 1 من كل 5 طالبات تعاني من أعراض اضطراب القلق العام، حيث ذكرت النساء الدارسات، أنهن يعانين من سرعة الغضب، والتوجس، أو التوتر، بالإضافة إلى قلة القدرة على التحكم في مشاعر القلق.

وظهرت علامات أعراض الاكتئاب على 1 من كل 6 طالبات، وتشمل هذه الأعراض الكآبة، والحزن، وفقدان الأمل، وفقدان الشعور بالسعادة.

ورجح معدو الدراسة، أن يكون من أسباب هذا الاكتئاب فقدان البوصلة، والإجهاد المفرط جراء بدء مرحلة جديدة في الحياة، بالإضافة إلى الضغوط النفسية جراء الإعداد للاختبارات، والمخاوف التي تساور الطلاب إزاء المستقبل، حسبما أوضح بوركهارد جوسي، رئيس فريق الباحثين.

شملت الدراسة نحو 6200 طالب استطلعت آراءهم عن صحتهم وسلوكياتهم الصحية عبر الإنترنت في صيف عام 2017.

وحسب شركة TK للتأمين الصحي، فإن هذه الدراسة تقدم لأول مرة في ألمانيا بيانات عن الوضع الصحي للطلاب.