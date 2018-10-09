منظمة ألمانية: منع سيارات الديزل في الشوارع يحمي صحة الإنسان

الشارقة 24 - د ب أ:

تؤكد منظمة DUH الألمانية للبيئة، أنه من الممكن أن يحمي منع سيارات الديزل من السير في شوارع المدن الألمانية، الإنسان من الأمراض، وذلك لتجاوز المعدلات القصوى لأكاسيد النتروجين، في كثير من الأنحاء بألمانيا.

ولكن من الصعب في الحالات الفردية معرفة مدى الضرر الذي تتسبب فيه الانبعاثات الصادرة عن محركات الديزل لصحة الإنسان، وبالنسبة للسكان إجمالاً ومن خلال دراسات وبائية، ظهر أن جسيمات الأتربة وثاني أكسيد النتروجين الصادرة عن غازات الديزل، يمكن أن يضر الصحة كثيراً، حسبما أوضحت أنيت نويمان من الهيئة الألمانية للبيئة في برلين.

وأضافت نويمان، أن هناك دراسات ليست كثيرة، حتى الآن، تصنف التأثير الصحي لكل انبعاثات ضارة على حدة.

ويتسبب ثاني أكسيد النتروجين بشكل خاص، في تهييج الجهاز التنفسي، حيث يمر هذا الغاز عند التنفس بالأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، ويمكن أن يتسبب في التهابات الرئة، ويسبب عمليات تحول في أدق أجزائها، أي الحويصلات الهوائية، حسبما أوضحت نويمان، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يتسبب في مشاكل من بينها إعاقة تبادل الأكسجين في الرئتين، وهو أمر يمكن أن يضر بالأشخاص المصابين بأمراض تنفس مزمنة، والذين يعانون في كثير من الأحيان من قصور في وظيفة الرئة إضافة لهذه الأمراض.

واكتشف باحثون في مدينة يينا الألمانية، في دراسة سابقة، أن أكاسيد النتروجين يمكن أن تزيد احتمال الإصابة بأزمة قلبية.