دراسة تؤكد أن فيتامين "د" لا يزيد كثافة العظام لدى البالغين

الشارقة 24 – رويترز:

كشف تحليل جديد أن تناول فيتامين (د) قد لا يحسن كثافة العظام، أو يمنع الكسور، والسقوط لدى البالغين.

وذكر تقرير نشرته دورية "لانست" لأمراض السكري والغدد الصماء، أنه بعد جمع بيانات من 81 تجربة، اكتشف الباحثون أن تناول الفيتامين لم يحقق فائدة للعظام.

وأكدت الدكتورة أليسون أفينيل من جامعة أبردين البريطانية، والتي شاركت في الدراسة، أن النتائج تظهر أنه لا يوجد سبب كاف يدعو البالغين لتناول مكملات فيتامين (د) للوقاية من الكسور، باستثناء الأشخاص في المجموعات المعرضة لخطر كبير، مثل أولئك الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس.

وأشارت أفينيل إلى أن الباحثين لم يحسبوا متوسط أعمار المشاركين في الدراسات، لكن أغلبهم كانوا في الخامسة والستين أو أكبر.

وبعد جمع بيانات من جميع التجارب المختارة، اكتشف الباحثون أن فيتامين (د) ليس له تأثير على عدد الكسور أو مرات السقوط، كما لم تشكل جرعة الفيتامين أي فارق، ولا يبدو أن تناول الفيتامين زاد كثافة العظام.